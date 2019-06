Esto é o que o grupo socialista da nova Corporación cobrará

Connect on Linked in

A través de un comunicado o Concello de Vigo ven a informar do aforro que o grupo socialista da nova Corporación terá para as arcas municipais da cidade segundo a proposta elevada pola Alcaldía. Con respecto ao mandato 2015-2019, a Corporación de Vigo custará aos vigueses e viguesas 92.463 euros menos que a anterior, un aforro imputable exclusivamente aos postos que lle corresponden ao grupo de goberno en función do resultado electoral e que decidimos non ocupar.

En dedicacións dos concelleiros e concelleiras e en persoal eventual asignado, o gasto da Corporación anterior ascendía a 1.380.896 euros anuais, cifra que na actual se reduce a 1.288.433 euros, un aforro do 6,70% proposto pola Alcaldía. Este aforro prodúcese integramente no grupo socialista.

Este aforro -equivalente economicamente a case que dúas dedicacións exclusivasresponde ás dedicacións e postos de persoal eventual que lle corresponde, en función do resultado electoral, ao grupo do Goberno de Vigo e que decidimos non ocupar. Pola contra, a oposición emprega todas as dedicacións e persoal eventual que lle corresponde: non só non xeran aforro algún senón que pretenden gastar máis.