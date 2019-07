Estrada Ricardo Mella dirección Baiona, ciclistas e un can

Connect on Linked in

Un tuitero o 16 de xullo pasaba a denunciar un caso en twitter, o tuitero baixo o nome de TIC contou nun fío o seguinte.

Abro fío dedicado ao 112 Galicia, Concello de Vigo, Garda Civil, Policia Nacional, Protectora de animais de Vigo, Partido Pacma e en xeral a toda a sociedade.

Para situarnos, Estrada Ricardo Mella dirección Baiona, sábado 10:30h a miña muller e eu practicando ciclismo polo carril bici atopámonos cun can solto no medio da estrada, asustado, ten colar e intento que me siga para sacalo da estrada, o cal consigo… Moitas grazas a quen me pito e insultoume por tan estúpida acción como é sacar un can da estrada.

Unha vez fora da beiravía consigo suxeitar ao can… Que por certo chámase Tom e está perfectamente… E fágome coa súa confianza, a miña muller chama ao 112 Galicia para comunicar a situación, son aproximadamente as 11 horas, un home en vehículo venos e para para axudarnos.

Este home que nos axuda, ten unha correa o cal mellora a situación pois estou agachado con Tom. O can… Para que non se escape novamente.. grazas Ignacio… e comeza a espera… Pasa media hora, 45 minutos, unha hora, hora e quince.

E xa sobre as 12.30 a miña muller decide volver chamar ao 112 Galicia para volver reclamar axuda mentres eu chamo á protectora de Vigo que aínda que segundo a súa páxina debe estar aberto ninguén me descolga. Claro. É Xullo… #vivaelverano!

Ante a desesperación deixo á miña muller, a Ignacio a Tom… o cachorro… e coa bici vou buscar o meu propio coche que está a uns 5kms e volvo co xunto aos tres citados, cargo a bici da miña muller no asento traseiro, a Tom no maleteiro e despedímonos de Ignacio.

Dirixímonos directamente á policía local do Concello Vigo e nada máis chegar a escena é a seguinte… no exterior 12 patrullas aproximadamente paradas ocupando todo o aparcamento un policía local páranos e pregúntanos onde dirixímonos, contámoslle a nosa peripecia e o primeiro que nos contesta é que ninguén do 112 Galicia comunicoulles nada, que non podemos deixar ao Tom alí, ao que contesto que é unha vergoña e que Tom queda alí, mentres ameazo con denunciar a situación. Por certo o policía da entrada denuncia que son mais de 400 Polícias Locais no Concello de Vigo e que só están activos 200 e que o can teño que levalo eu á canceira municipal Esquecéuseme dicir que non somos de Vigo por certo nin se onde está o refuxio onde por certo recordo ninguén me descolga o teléfono.

Finalmente polo meu cabezonería quedan con Tom, déixolles os meus datos e dúas horas despois apareceu o seu dono, grazas a Ignacio por axudarnos, grazas Abel Caballero por ter unha policía local tan efectiva… é sarcasmo… á policía local do Concello de Vigo por dicir que tiñamos que chamar á Policía Nacional ou a Garda Civil que eles non atenden estás cousas e á canceira municipal de Vigo por non estar nin atender o teléfono… grazas ao dono de Tom por avisarnos que estaba nas súas mans xa para a nosa tranquilidade FIN.

