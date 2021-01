Estudantes de 21 centros escolares da provincia arrancan cos seus proxectos nunha nova edición do programa DepoEmprende

DepoEmprende, a iniciativa da Deputación de Pontevedra que promove dinámicas de traballo que fomenten o emprendemento no marco do sistema educativo, arranca coa súa quinta edición. Para coñecer de preto os proxectos impulsados polo alumnado que participa nas modalidades de “DepoEmprende na Escola” e “DepoEmprende na ESO” a presidenta, Carmela Silva, e a deputada de Promoción Económica, Raquel Giráldez, reuníronse de xeito telemático con representantes de 22 cooperativas que participan no proxecto.

A presidenta provincial puxo en valor a celebración deste tipo de encontros xa que deles “saen ideas moi boas que para nós serán un exemplo a seguir”. Destacou tamén o compromiso cos valores que adquiriron os rapaces e rapazas que participan na iniciativa que é “o compromiso cunha cidadanía que cre no ben común”. Carmela Silva aproveitou a ocasión para lembrar que o programa DepoEmprende “pretende crear mentes que sexan capaces de poñer en marcha proxectos colaborativos onde participa o alumnado dirixido polas súas mestras e mestres”. “Ao longo de todos estes anos teñen conquerido proxectos para que os adultos e adultas nos sintamos orgullosos e orgullosas e vos tomemos como exemplo”, lembrou a presidenta do ente provincial ao alumnado.

Neste encontro o alumnado quixo amosar os avances que acadou no primeiro trimestre do curso escolar, no que traballaron na constitución das súas cooperativas elixindo o nome da mesma, un logo, redactando as actas de constitución e estatutos das cooperativas ou formulando os organigramas das mesmas. Neste segundo trimestre o alumnado está a realizar estudos de mercado, elixindo os produtos que fabricarán e analizando a lista de provedores de produtos. Das presentacións realizadas compre destacar o carácter democrático da constitución das cooperativas, nas que tal e como resaltou un dos alumnos “queremos ter todos e todas os mesmos dereitos e deberes”, así como a venda e distribución de produtos reciclados e artesanais poñendo sobre a mesa o compromiso das xeracións futuras co medio ambiente. Ademais, a crise derivada da Covid-19 tamén se atopa moi presente nos proxectos do alumnado que está a idear solucións para facer máis doado o noso día a día cumprindo coas medidas de sanitarias de seguridade.

Ao primeiro encontro acudiron as 12 cooperativas que se formaron este ano no seo de “DepoEmprende na Escola”, programa no que están a participar 330 alumnos e alumnas pertencentes aos centros educativos CEIP Plurilingüe de Carballedo de Cerdedo-Cotobade, CEIP Santo André de Xeve de Pontevedra, CEE Pontevedra, CPI A Xunqueira Nº1 de Pontevedra, CEIP Plurilingüe Nº 1 de Tui, CEIP Serra-Vincios de Gondomar, CPI Julia Becerra Malvar de Ribadumia e CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares de Vigo.

No segundo encontro participaron 10 cooperativas pertencentes ao programa “DepoEmprende na ESO”, que este ano conta con 80 alumnos e alumnas dos IES Manuel García Barros da Estrada, A Paralaia de Moaña, IES Luis Seoane de Pontevedra, IES Illa de San Simón de Redondela, IES Illa de Ons de Bueu, IES de Rodeira de Cangas e CPI da Cañiza. Nesta iniciativa tamén participa unha cooperativa do IES Terra de Turonio de Gondomar que non puido asistir ao acto.