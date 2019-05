Estudantes de linguas de EEUU visitan o campus

Connect on Linked in

Cursan Global Studies and World Languages, un programa multidisciplinar centrado nas competencias lingüísticas e interculturais e, para completar a súa formación están a visitar España. Trátase dun grupo de estudantes da Winona State University de Minessota que, dentro desta viaxe de estudos elixiron o campus de Vigo como un dos seus destinos. Na xornada de onte luns achegáronse a coñecer a Facultade de Filoloxía e Tradución, as instalacións e infraestruturas e o Centro de Investigacións Biomédicas.

Nesta visita estiveron acompañados polo seu profesor, Juan Carlos Fernández Iglesias, egresado da Universidade de Vigo, que explicaba que Global Studies and World Languages é un programa multidisciplinario que lle permite aos estudantes comprender os profundos cambios socioculturais, políticos, económicos e ecolóxicos que están a suceder globalmente, ao tempo que adquiren habilidades analíticas e interculturais para relacionarse con persoas de diversas orixes, mellorando as súas capacidades de resolución de problemas ao tempo que adquiren competencias lingüísticas nun idioma estranxeiro. “O mundo evoluciona a un ritmo vertixinoso” e ante este escenario, a Winona State University apostou por “unir as linguas estranxeiras con estudos globais”, puntualizada o docente, que lembraba que esta visita a España responde ao feito de que o español é o idioma máis demandado “con moita vantaxe sobre o chinés, o xaponés, o árabe, o francés e o alemán”.

Ao longo do día, este grupo de alumnos e alumnas coñeceron á Facultade de Filoloxía e Tradución, acompañados polos vicedecanos Maribel del Pozo e Jorge Figueroa, cos que visitaron os laboratorios de idiomas e de interpretación. Posteriormente, acompañados pola vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación, Maribel Doval, percorreron as instalacións deportivas do campus, as zonas verdes e coñeceron a arquitectura dos seus edificios, da man de Héctor Álvarez, director de Obras, Instalacións e Infraestruturas da Universidade de Vigo. Finalmente, desprazáronse ao Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO), onde foron recibidos polo catedrático Federico Mallo, que lles explicou as principais liñas de investigación do centro.