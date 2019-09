A chegada dos coches sen condutor empeorará os atascos e acelerará o crise climática

Segundo un estudo de Transport & Environment (T&E), se a chegada dos coches autónomos realízase sen ningunha regulación, o tráfico nas cidades aumentaría entre un 50% e un 150% para 2050. As consecuencias disto serían moi graves. Por unha banda, supoñería estar nunha hora punta permanente. Pero máis grave aínda, conlevaría un aumento dun 40% das emisións, co que sería imposible alcanzar os compromisos climáticos da UE.

Este incremento do tráfico producirase debido a que, ao circular sen condutor e dispoñer dunha enerxía barata, o transporte nos ‘taxis’ do futuro será moito máis alcanzable, o que conducirá a un aumento da demanda.

Os novos usuarios do coche poderían provir de antigos usuarios do transporte público, de persoas que se desprazaban en bicicleta ou camiñando, ou simplemente dun aumento da demanda de viaxes.

O modelo realizado por T&E estudou varias posibilidades para solucionar estes problemas. Por unha banda, se as cidades só deixasen entrar aos coches eléctricos, e prohibisen a entrada a coches de gasolina, diésel e gas, emitiríanse un 23% menos de gases de efecto invernadoiro.

Pero o estudo advirte que, aínda que só houbese coches eléctricos sen condutor, mesmo se se usan de forma compartida, os problemas de conxestión apuntados continuarían.

Doutra banda, o modelo dá mellores resultados ao reducir gradualmente o espazo para os coches de forma simultánea ao despregamento do vehículo eléctrico compartido e autónomo: con estas dúas medidas poderíase provocar unha redución do 60% no tráfico. Este cambio sería a verdadeira revolución e permitiría unha redución nas emisións debidas aos coches dun 32% para o 2050, o que iría na boa dirección para lograr a total descarbonización do transporte en 2050.

Nuria Blázquez, coordinadora de transporte de Ecoloxistas en Acción matizou: “Necesitamos eliminar os coches de combustión interna das estradas para alcanzar os obxectivos climáticos e mellorar a calidade do aire. Pero ademais de descarbonizar o transporte temos que conseguir cidades habitables e iso só será posible se se reduce o espazo para os coches e devólvense o espazo público ás persoas”.

A automatización non é aínda unha realidade, pero os riscos deste fenómeno xa son visibles. As plataformas dixitais de aluguer de vehículos de aluguer con condutor ( VTC) como Uber -que está xa realizando probas piloto de servizos de vehículos autónomos- incitan a novas viaxes e leva a percorrer máis quilómetros, incrementando as emisións e empeorando os atascos. Se Uber automatizase todos os seus coches, o custo deses servizos reduciríase bruscamente, mesmo ata o 50% e a demanda podería aumentar coa mesma brusquidade, o que podería levar a un aumento da contaminación e os gases de efecto invernadoiro.