Ethel Vázquez destaca la inversión de la Xunta de 1,2 M€ en las obras de las aceras y de seguridad de la carretera Sanxenxo y Vilalonga, que estarán finalizadas en verano

Sanxenxo (Pontevedra), 12 de diciembre de 2022 La Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, destacó hoy la inversión de la Xunta de 1,2 millones de euros en la mejora de las aceras y de la seguridad viaria en la carretera que une Sanxenxo y Vilalonga, actuaciones que, avanzó, estarán finalizadas para el verano.

Se trata de las dos obras en ejecución en la PO-504 que, tal y como destacó la conselleira, son clave para la mejora de la seguridad de esta vía autonómica, en Sanxenxo, más teniendo en cuenta el tráfico de la vía, que llega a superar los 12.000 vehículos/día, y es especialmente intenso en verano.

Vázquez Mourelle Indicó que la primera actuación, que comenzó en septiembre con las obras de mejora de las aceras a lo largo de 3,8 km de la PO-504, están avanzando a muy buen ritmo. De hecho, precisó, los trabajos están ejecutados al 40%, y restan 400 metros para llegar a la zona donde se va a habilitar una nueva glorieta, en el cruce de A Vichona.

Según indicó, el plazo de ejecución es de 6 meses, por lo que antes de la primavera estará finalizada esta mejora de aceras en la PO-504 con una inversión de la Xunta de 222.000 €.

La conselleira señaló que en esta intervención la Xunta está ejecutando un itinerario peatonal continuo y accesible por la margen izquierda de la PO-504, ampliando las aceras donde no disponen de ancho suficiente y construyendo nuevos trechos donde actualmente no las hay. Según concretó, se está dotando ese trecho de la PO-504 de aceras, en general, con un ancho de 2 metros, con un mínimo de 1,65 metros allí donde no hay espacio para más. También se renuevan las baldosas que presentan deterioros y se está elevando su cuota donde es preciso.

La conselleira añadió, además, que se aprovecha esta intervención para reordenar el aparcamiento existente en la margen izquierda y se acometen actuaciones complementarias, como la reubicación de semáforos e iluminación, la instalación de vallas de protección, nuevas alcantarillas y pintado y creación de un nuevo paso de cebra, en el kilómetro 1 230 de la carretera.

La titular de Infraestruturas e Mobilidade explicó que, en paralelo a esta intervención, la Xunta comenzó en noviembre las obras de mejora de la seguridad viaria en varios trechos con intersecciones de la PO-504, entre los lugares de O Vinquiño y Gondar, catalogados como trechos de concentración de accidentes. Concretó que se está actuando, aproximadamente, entre el kilómetro 1 de la carretera, en la zona de O Vinquiño, y el kilómetro 3, al inicio de la parroquia de San Tomé de Gondar, con la reconfiguración del trazado y la renovación de 5 intersecciones.

La conselleira apuntó que, hasta ahora, las obras para eliminar los puntos de concentración de accidentes identificados a lo largo de casi 4 km de la vía se centraron en el entorno de la farmacia. La intervención, que supone una inversión de la Xunta de 982.000€, tiene un plazo de ejecución de 12 meses y la Xunta prevé acortarlo con el objetivo de finalizar los trabajos para el verano.

Con respecto a esta intervención en la PO-504, Ethel Vázquez destacó la previsión de mejorar la seguridad viaria de la actual intersección en ‘T’ del inicio del trecho de actuación, en la margen izquierda de la carretera, dotándola de cuñas y carril central de espera, para garantizar salidas e incorporaciones más seguras, así como la ordenación de la intersección con dos caminos en la margen derecha, en torno al kilómetro 1 300.

Ethel Vázquez valoró, además, la glorieta que se habilitará en la intersección con el camino al Santo, en el cruce de A Vichona. Esta glorieta, de 28 metros de diámetro exterior, ordenará los movimientos de las vías con las que entronca y permitirá el cambio de sentido de los vehículos en condiciones seguras. También se refirió a la reordenación de la intersección que conecta con las dos carreteras de la Diputación provincial, canalizando el tráfico con un carril central de espera y semaforización.

Con esta intervención, concluyó, se mejorarán, además, las paradas de autobús, se reforzará la seguridad en los pasos de cebra y se actuará en la señalización de todo el trecho.

Ethel Vázquez enmarcó estas dos nuevas actuaciones en este ayuntamiento en las dos líneas prioritarias en las que está trabajando el Gobierno gallego, el refuerzo de la seguridad viaria en las carreteras de titularidad autonómica y la mejora de la accesibilidad peatonal en estas vías.

De este modo, dijo la conselleira, con el acondicionamiento de las aceras se facilita que los vecinos de Sanxenxo y los visitantes hagan sus desplazamientos a pie de manera más segura por las márgenes de esta carretera que va a Vilalonga, al tiempo que se incrementa la seguridad viaria al actuar sobre los trechos de concentración de accidentes, con el objetivo de que los vehículos que circulan por esta carretera lo hagan en condiciones de mayor comodidad y seguridad.