Ethel Vázquez destaca o avance da Xunta nas obras da nova estación de autobuses de Vigo e pídelle ao Goberno de España que rectifique e impida o bloqueo da intermodal e do centro Vialia

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funci√≥ns, Ethel V√°zquez, destacou hoxe o avance da Xunta nas obras da nova estaci√≥n de autobuses de Vigo e pediulle ao Goberno de Espa√Īa que rectifique e impida o bloqueo da intermodal e do Centro Vialia.

V√°zquez Mourelle, que supervisou esta ma√Ī√° a marcha dos traballos da estaci√≥n de autobuses que a Xunta est√° a constru√≠r ao car√≥n da terminal de ferrocarril e do futuro Centro Vialia, referiuse √° importancia que ten por si mesma a construci√≥n da nova estaci√≥n de autobuses, m√°is c√©ntrica, moderna e funcional que a actual da avenida de Madrid, con 30 d√°rsenas e cunha capacidade para albergar 500 expedici√≥ns de autobuses cada d√≠a. Pero tam√©n subli√Īou a relevancia desta actuaci√≥n como parte que √© dun gran complexo intermodal e comercial, polo que se agarda que pasen 2 mill√≥ns de usuarios ao ano, e porque incl√ļe ademais, cos accesos, unha enorme transformaci√≥n urbana do contorno.

En palabras da conselleira, ‚Äútr√°tase dun proxecto estrat√©xico para o Goberno galego, para o fomento do transporte p√ļblico, para o turismo, para dotala de maior competitividade e tam√©n para contribu√≠r a facer cidade en Vigo‚ÄĚ.

Incidiu na implicación da Xunta co seu desenvolvemento desde o principio: coa aprobación da lei autonómica que evitou que Vigo quedase paralizado cando se anulou o Plan Xeral; e co seu compromiso co Concello, primeiro, para cofinanciar os accesos, e despois, para duplicar a achega da Xunta a ese cofinanciamento.

Ethel V√°zquez subli√Īou que esta aposta da Xunta pola estaci√≥n intermodal de Vigo, trad√ļcese nun investimento global de 18 mill√≥ns de euros, ‚Äúo maior gasto en todas as intermodais de Galicia, que se est√° a materializar na construci√≥n da nova estaci√≥n de autobuses, que se atopa a pleno rendemento‚ÄĚ, remarcou. As obras contan tam√©n co cofinaciamento dos fondos europeos FEDER.

Nestes momentos xa est√°n executados os traballos de adecuaci√≥n da parcela e de preparaci√≥n dos t√ļneles e, actualmente, os labores c√©ntranse, entre outras tarefas, nos pilotes do t√ļnel de Lepanto, na cimentaci√≥n da d√°rsena de autobuses e na lousa do t√ļnel de Vialia.

Apuntou que os traballo na estación de autobuses intermodal de Vigo acadan un grado de execución do 20%, porcentaxe alta tendo en conta a complexidade das obras e a necesaria interacción coas outras Administracións do complexo intermodal; dando así cumprimento estrito aos compromisos e aos acordos adoptados co Concello de Vigo e co Ministerio de Transportes.

A titular do departamento de infraestruturas e Mobilidade expresou a seria preocupación do Goberno galego polas expectativas que afronta este gran proxecto no futuro inmediato, dada a complexidade destas obras, na que deben coordinarse os traballos de construción do Centro Vialia, cos da nova estación de autobuses, e os novos accesos, de forma compatible co funcionamento da terminal de ferrocarril provisional.

A Xunta ti√Īa acordado co Concello e co Ministerio un plan de obras e un cronograma que prev√≠a a posta en servizo do Centro Vialia e da estaci√≥n intermodal en primavera de 2021. E para iso, lembrou a conselleira, o Goberno de Espa√Īa ten que aprobar o cofinanciamento dos accesos, que ti√Īa comprometido facer en xu√Īo, algo que a Xunta segue agardando, xa que onte o Consello de Ministros tampouco o aprobou.

Ethel V√°zquez advertiu que, sen esa aprobaci√≥n, o Concello non pode empezar as obras dos accesos que agardan desde marzo. E, de forma encadeada, engadiu, as obras da estaci√≥n de autobuses probablemente te√Īan que pararse, o que supor√° que nin o Centro Vialia nin o complexo intermodal de Urzaiz poder√°n estar funcionando en 2021.

A conselleira asegurou que desde o Goberno galego non se atopa a explicación a esta situación, que é gravemente prexudicial para os intereses de Vigo e para a reactivación económica.

Puxo o acento en que a covid-19 non pode ser escusa para abandonar os compromisos do Goberno de Espa√Īa con Vigo, como tampouco poden ser escusa para suprimir para suprimir os servizos ferroviarios en Galicia, que no caso do Eixo Atl√°ntico alcanzan unha reduci√≥n do 40%, nin para aparcar outro proxecto fundamental para a cidade: a Sa√≠da Sur.

Por iso, reiterou a demanda ao Goberno de Espa√Īa para que rectifique, e evite a paralizaci√≥n da estaci√≥n intermodal e do Centro Vialia de Vigo, como tam√©n demanda ao alcalde que se po√Īa do lado da s√ļa cidade e alce √° voz ao car√≥n da Xunta para que o Ministerio de Transportes cumpra os seus compromisos con Vigo.