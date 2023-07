Ethel Vázquez lamenta que el Comisionado do Corredor Atlántico no incluya a la Xunta en la Agenda de trabajo y cancele el encuentro del miércoles con los empresarios

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, lamentó hoy que el Comisionado del Corredor Atlántico no incluya a la Xunta en su agenda de trabajo y cancelara el encuentro previsto para este miércoles con los empresarios gallegos.

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade intervino hoy en el desayuno informativo Executive Forum España, que tuvo lugar en A Coruña para abordar las políticas públicas en materia de infraestructuras.

Vázquez Mourelle indicó que resulta inexplicable que el Comisionado del Corredor Atlántico, designado por el Ministerio de Transportes, no haya escuchado aún a la Xunta .

Puso en valor el trabajo y la lealtad de la Xunta a favor del desarrollo del Corredor Atlántico, identificando las actuaciones e inversiones necesarias y diseñando una estrategia de intervención en la red ferroviaria del noroeste, con un presupuesto de 8.000 millones de euros.

El modelo gallego

En el encuentro de hoy, la conselleira remarcó el modelo de la Xunta para el impulso de las infraestructuras, un sistema consciente de que desde las obras públicas se contribuye a la política económica, social y ambiental.

Destacó que el sector de la construcción aglutina 80.000 empleos y 8.000 empresas en Galicia, por lo que la Xunta siempre vino manteniendo un diálogo fluido con el colectivo para incrementar la competitividad del territorio y el bienestar de los ciudadanos.

Señaló que la gestión responsable del dinero público que viene realizando la Xunta permitió que más del 80% de los gallegos estén hoy a menos de 15 minutos de una vía de altas prestaciones, como la autovía de la Costa da Morte, la del Morrazo, a 3ª Ronda de A Coruña o la variante de Aradas, entre otras.

Desarrollo social y territorial

Ethel Vázquez indicó que el departamento que dirige licitó obra por casi 400 millones de euros entre 2022 y en el que va de 2023, previendo licitar en los próximos meses nuevos contratos por importe de más de 110 millones de euros.

Detalló que la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade cuenta este año con un presupuesto de 578 millones de euros, que permitirá seguir avanzando en el desarrollo social y territorial de Galicia.

Apuntó que estas cuentas posibilitarán que en los próximos meses se pueda poner en servicio el tramo en ejecución de la autovía de Tui-A Guarda y avanzar en el proyecto del siguiente tramo; o completar en unos días el enlace de Iñás de la Vía Ártabra; o adjudicar e iniciar la prolongación de la autovía de Santiago-A Estrada.

En el ámbito de las infraestructuras hidráulicas, se refirió a las obras de saneamiento de Vilagarcía de Arousa, de Celeiro, de Lalín o de Pontedeume; junto a la culminación del Plan de saneamiento de la ría de Pontevedra, donde ya se superó la amenaza de sanción europea.

También adelantó la renovación de las depuradoras de Sada y Foz, la mejora del saneamiento de Burela o el refuerzo del abastecimiento en la Laracha.

Puso el acento en la movilidad sostenible, con la previsión de construir un grande eje para peones y ciclistas entre O Milladoiro y Santiago de Compostela; o para conectar la ciudad de Ourense de norte a sur.

También recordó el trabajo de la Xunta a favor de la intermodalidad, progresando ahora para ejecutar las nuevas estaciones de autobuses intermodales de A Coruña, ya en obras, o de Lugo, que próximamente se licitará.

Sanidad pública

Por otra parte, la conselleira recordó que la suma de esfuerzos de Sanidad y de Infraestructuras está posibilitando acometer la mayor reforma de infraestructuras sanitarias impulsada de forma simultánea en una Comunidad Autónoma.

Concretó que la Xunta está movilizando más de 810 millones de euros en la ampliación, modernización y mejora de los hospitales gallegos, con el objetivo de blindar la mejor atención sanitaria durante décadas.

Se refirió al Novo CHUAC, con un presupuesto de 500 millones de euros y cuyas primeras obras se van a licitar este mes; a la ampliación y reforma del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, con más de 55 millones de euros en ejecución en la 1ª fase; o a la del Hospital de Montecelo en Pontevedra, con más de 130 millones de euros, también en construcción.

También citó la ampliación del Hospital de Ourense, con un presupuesto de 52 millones de euros y también en construcción; o la del Hospital de Santiago de Compostela, con un presupuesto de más de 70 millones de euros para unas obras que comenzarán de forma inmediata.

Adelantó que la Xunta prevé que en los próximos meses se pongan a la disposición de los vecinos de Lugo y de Lalín los dos primeros centros integrales de salud, mientras se avanza ya en la construcción del de Vigo y se planifican nuevos como lo de Ourense.

Infraestructuras de titularidad estatal

La conselleira de Infraestructuras contrapuso el modelo que sigue la Xunta para acometer infraestructuras -basado en la profesionalidad, en la responsabilidad económica y nos intereses del gallegos- con las políticas del Gobierno de España, que tiene mucho trabajo pendiente en la comunidad.

Recordó que el AVE aun no llegó A Coruña, ni a Vigo, ni a Pontevedra ni a Santiago, al igual que ni a Lugo ni a Ferrol; la AP-9 no se transfirió a Galicia y sigue teniendo unos peajes de los más altas de España; la avenida de Alfonso Molina no comenzó a ampliarse; y la autovía de Santiago-Lugo no está terminada.

Al igual que tampoco se impulsaron las autovías de la Mariña, de Ourense-Lugo, de Ourense-Ponferrada o Vigo-O Porriño.

Lamentó también que una de las principales arterias de comunicación de Galicia con la meseta, la A-6, permanezca cortada desde hay más de un año desde lo colapso del viaducto del Castro. Además, seguirá en obras un año más, una vez que por fin el Gobierno firmó la emergencia para ejecutar, de modo simultáneo, la reconstrucción del segundo viaducto, como le venía pidiendo la Xunta.

Subrayó que el Gobierno gallego seguirá defendiendo los intereses de los gallegos ante lo Gobierno central que salga de las urnas a partir de 23 de julio , reiterando intervenciones pendientes como la modernización de la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol y entre A Coruña y Lugo, o la conexión de Galicia con Portugal a través del alta velocidad.