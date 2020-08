Ethel Vázquez pide ao concello de Vigo e a Adif un esforzo pola coordinación das obras que permita pór en servizo canto antes a estación intermodal e o centro comercial Vialia

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funci贸ns, Ethel V谩zquez, solicitou hoxe ao Concello de Vigo e a Adif un esforzo de coordinaci贸n das obras que permita p贸r en servizo canto antes a estaci贸n intermodal e o Centro Vialia. As铆 o trasladou esta ma帽谩, no acto de firma da addenda ao convenio entre as tres administraci贸ns para a execuci贸n dos accesos ao complexo de Urzaiz, no que tam茅n participaron o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e a presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Na s煤a intervenci贸n, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade subli帽ou a importancia deste novo acordo institucional, que far谩 posible acometer unhas obras de gran relevancia para a cidade de Vigo. Tr谩tase, dixo, dunha actuaci贸n que require un investimento de m谩is de 20 mill贸ns de euros, que resulta imprescindible para avanzar e p贸r en servizo o complexo intermodal e comercial, que est谩 chamado a 鈥渄inamizar a econom铆a, o emprego, o turismo e a vida social desta gran cidade鈥. E, ademais, apuntou que supor谩 unha gran transformaci贸n urbana de todo o contorno, impulsando unha radical transformaci贸n urbana, achegando ordenaci贸n, fluidez de tr谩fico e humanizaci贸n.

Ethel V谩zquez lamentou as consecuencias do retraso na firma do acordo dos accesos da intermodal, tendo en conta que tanto a Xunta como o Concello de Vigo estaban en disposici贸n de asinalo xa en febreiro. O tempo perdido impide xa cumprir o cronograma acordado para o remate das obras e posta en servizo tanto do Centro Vialia como da nova estaci贸n de autobuses, polo que considerou necesario realizar un novo esforzo que permita ga帽ar tempo e acabar os traballos no menor tempo posible, e garantiu que ese ser谩 o obxectivo do Goberno galego nas s煤as obras.

Co acordo asinado hoxe, a Xunta volve demostrar, dixo a conselleira, o seu compromiso e implicaci贸n co proxecto da estaci贸n intermodal de Vigo e coa cidade. Lembrou que a Administraci贸n auton贸mica fixo viable ese proxecto ao aprobalo a trav茅s da lei auton贸mica que impediu o bloqueo de Vigo tras a anulaci贸n do PXOM, e que tras a sinatura desta addenda, o Goberno galego eleva a s煤a participaci贸n no financiamento dos accesos ata unha cantidade similar ao do Concello de Vigo para esta obra urbana.

Ethel V谩zquez asegurou que a nova estaci贸n de autobuses que a Xunta constr煤e na parcela de Urzaiz, xunto cos accesos, representa o maior investimento da Administraci贸n auton贸mica nas estaci贸ns intermodais galegas, 18 mill贸ns de euros para executar unha terminal pola que pasar谩n 500 expedici贸ns de autob煤s diarias e 2 mill贸ns de pasaxeiros ao d铆a.

A conselleira destacou a importancia de apostar polas obras p煤blicas para dinamizar a econom铆a e o emprego, as铆 como para fortalecer a competitividade do territorio. Nese sentido, asegurou que as demandas de Galicia en relaci贸n coas actuaci贸ns ferroviarias seguen vivas e demandou 鈥渁xilidade e informaci贸n鈥 sobre as obras do AVE, as铆 como o impulso da Sa铆da Sur de Vigo.