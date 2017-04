Ethel Vázquez salienta as vantaxes económicas da integración do autobús urbano de Mos no plan de transporte metropolitano

A consellería de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, xunto coa alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, comprobaron in situ que desde hoxe o servizo de autobús urbano de Mos forma parte do Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, o que lles permitirá aos veciños realizar transbordos gratuítos.Vázquez Mourelle subliñou que neste municipio pontevedrés púxose en marcha este servizo en tan só un mes e medio desde que se asinou o convenio.

Vázquez Mourelle e a rexedora de Mos realizaron un percorrido no bus urbano de Mos, cuxo billete xa puideron pagar coa tarxeta do Transporte Metropolitano de Galicia. Así, tras varios meses funcionando en período de probas e de forma gratuíta para os veciños, o autobús urbano de Mos incorpórase ao Plan de Transporte Metropolitano para que poidan seguir beneficiándose dun servizo de transporte público municipal en condicións económicas vantaxosas.

