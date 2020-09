Ethel Vázquez salienta o compromiso das empresas coas medidas de prevención fronte á covid-19 no autobús compartido, que neste curso acadará o 53% dos servizos escolares

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funcións, Ethel Vázquez, salienta o compromiso das empresas coas medidas de prevención fronte á covid-19 no transporte compartido, que neste curso acadará o 53 % dos servizos escolares.

A conselleira destacou que a Xunta disp√≥n dun protocolo espec√≠fico, dese√Īado co Instituto Galego de Seguridade e Sa√ļde Laboral, o ISSGA, que far√° do autob√ļs compartido ‚Äúo medio de transporte m√°is seguro‚ÄĚ, ao inclu√≠r medidas que non se aplican no ferrocarril nin nos avi√≥ns.

V√°zquez Mourelle, xunto co secretario xeral t√©cnico da conseller√≠a, Joaqu√≠n Macho, co secretario xeral t√©cnico da Conseller√≠a de Educaci√≥n, Jes√ļs Oitav√©n, e o director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, abordou coas federaci√≥ns de transporte o protocolo de medidas fronte √° covid-19 no autob√ļs compartido ante o inicio do curso escolar.

O protocolo, ademais das medidas xerais establecidas para todo o transporte p√ļblico, cont√©n outras espec√≠ficas, como a separaci√≥n dos asentos dos escolares dos do resto de usuarios, reservando as prazas dianteiras para as persoas maiores.

O documento tam√©n incl√ļe normas para o acceso e baixada dos autobuses para as que se colocaron paneis informativos. Os escolares ocupar√°n as prazas de atr√°s cara adiante e na medida do posible, empregar√°n sempre o mesmo asento e se conviven, sentar√°n xuntos.

Ademais creouse a figura dun coordinador que actuará de ligazón entre o centro escolar e os servizos de transporte.

Na xuntanza recab√°ronse as achegas do sector, que ser√°n incorporadas na medida do posible ao protocolo definitivo que se publicar√° na web da Conseller√≠a e se trasladar√° aos concesionarios e √° Conseller√≠a de Educaci√≥n para a s√ļa entrada en vigor coincidindo co inicio do curso escolar.

Esta reuni√≥n, enmarcada na li√Īa de di√°logo e interlocuci√≥n permanente coas empresas e cos traballadores, ten como obxectivo garantir unha mobilidade segura a trav√©s do transporte p√ļblico e blindar o acceso √° educaci√≥n, √° sanidade e demais servizos b√°sicos.

O transporte compartido funciona en Galicia desde 2017, multiplicando as opci√≥ns de mobilidade, especialmente no rural, ao permitir que os maiores empreguen as prazas baleiras dos autobuses escolares, que contan sempre cun acompa√Īante.

Ethel Vázquez puxo en valor este documento ao conter medidas de reforzo da seguridade dos usuarios que non existen noutros medios de transporte como o avión ou o ferrocarril, onde non se reservan prazas para os maiores nin hai normas de acceso.

Este protocolo d√°lle continuidade √°s medidas que a Xunta xa puxo en marcha desde o primeiro momento no transporte p√ļblico, como o uso obrigatorio de m√°scara, a desinfecci√≥n e ventilaci√≥n dos veh√≠culos ou a separaci√≥n do condutor.