Eva Solla “Un discurso dun presidente máis preocupado da súa posición interna no seu partido que polos problemas reais de Galicia”

“O discurso do Sr.Núñez Feijóo deixa claro que nin os servizos públicos, nin a industria , nin os sectores primarios do noso país son a principal preocupación da Xunta de Galicia, xa que o presidente apenas lles adicou unhas palabras” manifesta a coordinadora de Esquerda Unida Eva Solla sobre o discurso pronunciado hoxe polo presidente da Xunta de Galicia.

Sen embargo, Feijóo si utilizou a súa mensaxe para sacar peito “do seu modelo económico frente ao de outras comunidades utilizando o tema Catalunya” continúa Solla, “que saque peito o presidente que máis endebedou a nosa comunidade autónoma é realmente lamentable”. “Unha débeda que non se utilizou para a mellora dos servizos públicos, que hoxe Feijóo fale da modernizar a educación e a sanidade coa situación que temos nos corredores de urxencias do noso país, é un insulto”.

“Hai que lembrarlle a Feijóo que moitas galegas e galegos pasarán a noite nun corredor de urxencias por mor dos recortes de persoal”.

“Que fale de terrorismo incendiario é tamén un insulto, cando dende outubro non se tomou unha soa medida para asegurar o correcto funcionamento da prevención do lumes nin tampouco –se doutou- de medios suficientes para a súa extinción” di Eva Solla.

Dende Esquerda Unida lembramos a necesidade de que os servicios de prevención e extinción sexan cento por cento públicos.

“Que Feijóo saque peito co incremento do turismo, sen adicar unha palabra ao sector primario e a industria, revela o modelo económico é dicir, incremento da débeda, sector servizos, e polo tanto emprego precario e destrución do sectores primario e secundario que leva a perda de soberanía para o noso país”

En resumo, un discurso dun presidente máis preocupado da súa posición interna no seu partido que polos problemas reais de Galicia, ningunha palabra para a industria, para o agro, para o mar, nin para os recortes na sanidade pública, nin na educación, en definitiva ningunha palabra para as persoas que padecen as súas políticas, un presidente moi alonxado dos problemas de Galicia.