Eva Vilaverde: “Seguiremos coa programación das Festas como ata o de agora e co protocolo de seguridade activo”

A concelleira de Protecci贸n Cidad谩, Eva Vilaverde, informou esta ma帽谩 sobre a aplicaci贸n do protocolo de seguridade para evitar aglomeraci贸ns durante as actuaci贸ns das Festas, que se aplicou onte no concerto que tivo lugar na praza de Espa帽a. Eva Vilaverde indicou que este protocolo, establecido entre o Servizo de Festas e o Servizo de Protecci贸n Cidad谩, “est谩 activo durante todas as festas e onte aplicouse, por segunda vez, sen maior relevancia”. Neste sentido, salientou que “estas festas est谩n sendo un exemplo de como se poden facer as cousas en termos de seguridade, polo tanto seguiremos co protocolo activo e coa programaci贸n de festas como ata o de agora”.

A concelleira explicou que “cara o remate do concerto de onte, o persoal de control de aforos do Servizo de Festas estimou que se estaba aglomerando demasiada xente ao redor do que 茅 o recinto previsto para o evento, e o que fixo foi avisar 谩 Polic铆a Local que activou este protocolo de seguridade”. Tendo en conta que o concerto estaba no remate, deuse por conclu铆do e prodeceuse a desaloxar a praza, primeiro 谩s persoas que estaban f贸ra do espazo acoutado, e posteriormente as que permanec铆an na zona habilitada con cadeiras. Esta intervenci贸n realizouse, segundo indicou Eva Vilaverde “para que a sa铆da da xente do recinto non dese lugar a m谩is aglomeraci贸ns”.

A concelleira tam茅n informou que todas as persoas que estaban al铆, tanto dentro como f贸ra do espazo acoutado para a actuaci贸n, levaban a m谩scara posta. Tan s贸 unha persoa non cumpr铆a este requisito, polo que foi denunciada. No relativo ao funcionamento dos protocolos de seguridade, Vilaverde afirmou que “seguiremos na li帽a que levamos durante todas as festas e actuarase sempre que se considere que poida haber alg煤n perigo”.

En canto ao balance xeral das Festas en termos de seguridade, explicou que apenas se produciron incidentes, sendo a intervenci贸n de onte a segunda en todas as Festas (a anterior tivo lugar a semana pasada nas pistas de Campolongo durante o concerto de De Vacas). Por 煤ltimo, Eva Vilaverde tam茅n aproveitou para agradecer, unha vez m谩is, o comportamento responsable da sociedade a nivel xeral. “Estamos gratamente sorprendidos da responsabilidade da xente e eu quer铆a aproveitar este momento para dicirlle a todas as persoas que est谩n asistindo a acticidades programadas polo Concello que siga sendo igual de coidadosa e que siga actuando con responsabilidade como fixo ata o de agora, que nos vai a todos niso e temos que seguir nesta li帽a” asegurou.

Protocolo Covid-19 nos espazos acoutados

Conv茅n lembrar que todas as actividades e actuaci贸ns de escenario est谩n acoutadas, aforadas e co p煤blico sentado en funci贸n do n煤mero de cadeiras que permite cada espazo esc茅nico distribu铆do pola cidade e os barrios. O aforamento est谩 determinado por estudos previos realizados pola Concellar铆a de Festas, atendendo aos distintos decretos ditados polas administraci贸ns estatal e auton贸mica.

Os 13 espazos esc茅nicos son previamente desinfectados: cadeiras, escenario, camerinos, zonas de control… e ao remate de cada actuaci贸n, v贸lvense desinfectar. En todos os espazos esc茅nicos hai unha 煤nica porta de entrada. O p煤blico debe pasar, primeiro, por unha alfombra h煤mida (con produtos desinfectantes) e a continuaci贸n por unha alfombra seca. Deben levar m谩scara, limpar as s煤as mans con hidroxel e seguir, en todo momento, as indicaci贸ns do persoal de seguridade e dos acomodadores que hai no espazo acoutado.

Os espect谩culos duran unha hora. O p煤blico asistente debe permanecer sentado todo o tempo, ag谩s para abandonar o recinto. Ao remate, habil铆t anse d煤as sa铆das en cada un dos espazos, en lugares opostos 谩 entrada.