Evacuado en helicóptero un home que quedou atrapado debaixo dun matraquillo en Boiro

Un home tivo que ser trasladado no helicóptero medicalizado con base en Santiago do 061-Urxencias Sanitarias ao quedar atrapado entre as rodas do matraquillo que manexaba en Boiro. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, a vítima foi excarcerada polos Bombeiros da localidade.

O 112 Galicia tivo constancia do ocorrido a través da alerta dun particular ás 17:35 horas. Indicaba que un home tivera un accidente cun matraquillo nunha leira da parroquia de Cespón, na rúa da Igrexa.

Acto seguido, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia púxose a situación en coñecemento do persoal sanitario, dos Bombeiros de Boiro, de Protección Civil, da Policía Local e da Garda Civil.