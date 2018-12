Exam Madrid Academy

Print This Post

Estudiar inglés tiene muchas salidas: no solo nos permitirá ocupar puestos de mayor relevancia (considerando que ayuda a interconectar la empresa a nivel internacional, con socios y/o clientes que hablan el idioma), sino que también es fundamental para entenderse en prácticamente del mundo, mejorando nuestra vida social y elevando las posibilidades de acceder al puesto deseado.

El TOEFL (Test of English for International Communication) es un examen de inglés para profesionales. Tiene el objetivo de medir las capacidades y competencias y trabajadores dentro del entorno laboral. No se aprueba ni se suspende: una vez que se termina, se consigue una determinada nota que será un referente para la empresa a la hora de conocer el nivel de inglés de cada empleado o futuro trabajador.

Aunque es posible prepararlo por nuestra cuenta, lo más recomendable es apostar por una academia de inglés en Moncloa (o en cualquier otro lugar). Además, también te recomendamos echar un vistazo a estos consejos:

Tips para preparar el examen TOEFL

Estructura del examen

Aunque la estructura es fija, siempre puede presentarse algún cambio que varíe tu forma de estudiar. Por ello, debes empezar conociendo el formato del examen, su estructura y estableciendo una estrategia para ver como lo vas a encajar.

Esto te permitirá estar mucho más tranquilo/a: aunque sabes que te lo vas a tener que trabajar igual, no tendrás esa primera sensación de desconcierto cuando tengas el examen delante. Sabrás por dónde empezar, como gestionar los tiempos y cómo vas a terminar.

Recursos, materiales y herramientas

Casi cualquier recurso en inglés te va a resultar muy práctico para preparar el examen. Recuerda que tienes a tu disposición bibliotecas físicas e Internet. Puedes consultar artículos, diarios, experiencias de otros alumnos…

En un curso de preparación del examen TOEFL serán capaces de ofrecerte todas las herramientas que buscas.

¿Cómo encontrar una buena academia?

Hay muchas academias que te pueden preparar en este examen, pero esto no quiere decir que pueda confiar en cualquiera. Es importante que sepan lo que hacen, que sigan una metodología adecuada cuyas opiniones de presentes y pasados alumnos sea favorable.

¿Cómo podemos averiguar todo esto? Ahora, gracias a la red, es posible hacer una búsqueda sobre cualquier negocio o entidad y saber más sobre la misma. Y si, podemos hacer lo mismo con una academia.

Organización

De nada servirá ir a la mejor academia, o tener los mejores recursos, si no te organizas correctamente. Debes pensar en un horario que vayas a seguir a rajatabla, sin excepción, y hacer resúmenes de lo más importante de los temas, para así digerir mejor el contenido.

Aunque tengas que hacer una elevada inversión en material (cómo puede ser en libretas, subrayadores y demás), te aseguramos que valdrá la pena.

Intenta abarcar solo lo que puedas

Intentar abarcar mucha materia de golpe puede ser un auténtico caos. Dosifícate el estudio para evitar tener que procesar mucho al mismo tiempo (solo te estresarás).

Estos 5 tips son claves para poder aprobar el examen.