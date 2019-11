Excarceran a un condutor tras envorcar o vehículo que conducía ao saírse da vía en Vigo

Un condutor resultou ferido en Vigo despois de saírse da vía cando circulaba pola VG-20, á altura de Teixugueiras. Segundo as testemuñas que presenciaron o accidente e chamaron ao 112 Galicia para pedir axuda, ao saírse da vía, o vehículo quedou semienvorcado e o condutor atrapado no seu interior. Por iso, foi necesaria a intervención dos Bombeiros de Balaídos para liberar ao home.

Unha vez liberado, os Bombeiros comunicaron que a persoa fora atendida na ambulancia polos profesionais sanitarios, que se desprazara ata o lugar. Así mesmo, o confirmou o persoal sanitario, ao ferido non precisou ser trasladado.

O accidente ocorreu dez minutos antes das 22:00 horas da pasada noite e, nada mais recibir a alerta do particular, os xestores do 112 Galicia informaron do suceso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros de Vigo, e aos axentes de Tráfico e da Policía Local.