Éxito na recollida de alimentos de gatiños de Mos

O pasado sábado día 8 dende as 10.00h ata as 22.00h as voluntarias de Gatiños de Mos fixeron unha recollida de alimentos para os gatos da rua no supermercado Eroski, o resultado foi moi satisfactorio pois garantiza un tempo a comida das colonias que se están atendendo. O grupo de voluntari@s que conforman GATIÑOS DE MOS nace coa intención de axudar e protexer as colonias de Mos e así conseguir un entorno mellor. Se queres colaborar o maior información