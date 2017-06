Éxito total na segunda xornada de paro no metal da Coruña

Connect on Linked in

A segunda xornada de folga no metal da provincia da Coruña está resultando un total éxito ao rexistrar un seguimento aínda maior que o do paro realizado o pasado xoves, e confirma así a vontade dos traballadores e traballadores do sector para pelexar por recuperar os seus dereitos e o poder adquisitivo perdidos nos últimos anos. Ao igual que a pasada semana, o seguimento foi practicamente total na grande empresa de maquinaria pesada, taller e reparación onde hai representación sindical, e incluso en moitos polígonos e empresas a actividade dos piquetes foi meramente testemuñal. Porén, a CIG-Industria lamenta a actitude dalgunhas patronais que están presionando os seus traballadores e traballadoras para impedir que exerzan o seu dereito á folga, coaccionando especialmente a aquel persoal que ten as condicións máis precarias.

En todo caso, tal e como destacou o secretario nacional da CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas “Tupi”, (quen participou dende primeira hora nos piquetes informativos da Coruña) o seguimento da segunda xornada de folga no metal é maioritario. Polo que cualificou de “moi positivo” o resultado deste segundo paro “que demostra que os/as traballadores/as están moi convencidos de querer un convenio xusto, despois de estar de tres anos sen convenio”.

“Ante a intransixencia da patronal, esta é a resposta que lle temos que dar, que vexa que os traballadores/as están na rúa, que queren recuperar o poder adquisitivo, que queren recuperar as condicións laborais que tiñan antes da crise”, afirmou o secretario nacional da CIG-Industria. Tupi tamén criticou as presións aplicadas por certas empresas que impiden ao seu persoal exercer o dereito á folga, ameazándoos con sancións e despedimentos. Fronte a estas actitudes represivas, a CIG-Industria agarda que a patronal tome boa nota da resposta masiva á convocatoria de folga e “reaccione” ás demandas da parte social: activar a cláusula de revisión salarial, un incremento salarial que garanta que os/as traballadores/as non perden poder adquisitivo, maior control da xestión das mutuas, incorporar as táboas dos acordos nas auxiliares do naval no convenio, limitar a contratación a través de ETT, ou recoñecer a subrogación do persoal das contratas. “Estas son cuestións fundamentais e irrenunciábeis. Unha vez máis, pedímoslle a patronal que senten a negociar para acadar un convenio digno, o que non podemos é seguir perdendo dereitos cando a patronal está a obter beneficios”, aseverou. Neste senso, lembrou que a folga continuará os vindeiros días 4 e 5 de xullo “porque o sector está disposto a pelexar na demanda duns dereitos xustos”.