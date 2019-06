Expertos en ciberseguridade abordan en Vigo as máis novas solucións de control A seguridade da produción, a rede OT LIVE, a xestión de riscos e a ciberseguridad “Made in Galicia” foron algúns dos temas que se trataron esta mañá no Congreso de Ciberseguridad industrial celebrado no Hotel AC Palacio Universal. O alcalde saudou esta mañá aos expertos participantes neste encontro profesional.