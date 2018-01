Extinguido o incendio declarado na granxa de Silleda

Connect on Linked in

Os servizos de emerxencias remataron as labores de extinción no incendio declarado esta madrugada nunha granxa destinada á crianza de gando vacún en Silleda. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, o lume, que quedou sufocado ao fío das 18:15 horas, provocou a morte de quince cuxos e afectou a boa parte da instalación e ao teito. Ademais, no interior da nave arderon varios rolos de herba seca que foron trasladados a unha leira lindeira polos efectivos de emerxencias para removelos e apagalos.

Dende que o 112 Galicia recibiu a alerta do incendio ás 6:40 horas de hoxe, activouse un operativo no que participaron os Bombeiros do Deza e o GES da Estrada e de Lalín. Ademais, co paso das horas, se foron sumando medios de extinción do servizo de incendios forestais da zona e unha motobomba do propio concello de Silleda.