Facenda devolve a un home 721 euros dunha multa que lle esixiu pagar sen aclararlle o motivo

Ademais, na providencia de présa notificábaselle que, de non pagar a multa no prazo previsto, procederían a embargarlle bens suficientes para facer fronte á sanción.

Así, E. N. B. tivo que abonar a multa, o que fixo en tres pagos fraccionados, e púxose en contacto con FACUA Sevilla para que lle axudase na tramitación dun recurso de reposición. O equipo xurídico da asociación constatou que se trataba dun procedemento ” viciado desde o principio”, xa que se prescindiu do “procedemento legalmente establecido” e o usuario non tivera “a posibilidade de alegar nin de optar polo abono da sanción coa redución correspondente”.

