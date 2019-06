FACUA critica que Vodafone peche o servizo de correo de Ono

FACUA lembra que numerosos usuarios de Ono teñen xa unha identidade dixital asociada á súa conta de correo electrónico, que ademais deste servizo pode implicar outros usos como perfís en redes sociais, foros, etc. e que agora se verán na obrigación de modificala por unha decisión empresarial unilateral. Vodafone permitirá, despois do peche do correo o 30 de xuño, un período de tres meses no que os correos que cheguen ás direccións @ono.com sexan redireccionados ás novas contas que os usuarios cren, en caso de facelo e programalo así. O 30 de setembro eliminarase por completo o dominio e os usuarios que non tomasen medidas perderán a dirección, así como todos os correos enviados e recibidos desde a devandita conta.