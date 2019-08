FACUA denuncia nun vídeo 10 mentiras da Junta sobre a alerta alimentaria #MentirasListeria

FACUA-Consumidores en Acción denuncia nun vídeo dez mentiras lanzadas pola Consejería de Saúde e Familias da Junta de Andalucía sobre a alerta alimentaria por Listeria en produtos da empresa sevillana Magrudis.

O vídeo, que está a se difundir nas redes sociais coa etiqueta #MentirasListeria, pon de manifesto como a Consellería de Saúde non só informou tarde da contaminación detectada na Carne Mechada La Mechá-á que logo se sumaron varios produtos máis- que estaba a provocar numerosos casos de listeriosis, senón que lanzou publicamente unha sucesión de graves falsidades que aumentaron o risco para os consumidores.

Estas son as 10 mentiras que recolle o vídeo de FACUA e que desmontan o intento da Junta de Andalucía de reconstruír o relato desta crise alimentaria para facer crer a falacia de que se actuou en todo momento con rapidez, transparencia e contando a verdade:

1. NON ESTAMOS ANTE UNHA SITUACIÓN DE ALERTA. Aínda que a Consellería de Saúde xa tiña confirmación o mércores 14 de agosto de que o produto contaminado era carne mechada A Mechá, decidiu non facelo público ese día e negouse a revelar a marca ao ser preguntada por Abc de Sevilla. O diario publicou o xoves a primeira información na que se daba a coñecer que a orixe do brote de listeriosis en Andalucía estaba nunha marca de carne mechada. A reportaxe recollía que segundo a Consejería non había risco para a saúde, non se estaba ante unha “situación crítica ou de alerta”. Foi a primeira mentira lanzada pola autoridade sanitaria andaluza.

2. NON HAI RISCO PARA A SAÚDE, ESTÁ TODO CONTROLADO. Na citada reportaxe de Abc de Sevilla, a Consejería manifestara que non existía risco para a saúde e que todo estaba baixo control. “Non hai risco para a saúde” pois todo está “baixo control”, volveu afirmar Saúde o xoves 15 de agosto pola noite, esta vez ao diario El País. E iso despois de que FACUA pescudase e dese a coñecer ás 20.00 horas, a través da súa conta de Twitter, que se trataba da marca A Mechá. Minutos despois, a Consellería lanzou un comunicado de prensa, que non publicou na súa páxina web ata o día seguinte.

3. PARA DETECTAR A LISTERIOSIS HAI QUE FACER UN CULTIVO DE FECES. Na mesma comparecencia, Jesús Aguirre, médico de profesión, indicou que para diagnosticar se un enfermo ten listeriosis “hai que facer un cultivo de feces”. En realidade, basta con realizar unha análise de sangue.

4. ACTUOUSE CON TOTAL TRANSPARENCIA E CON INFORMACIÓN CONTINUA. Aguirre veu destacando “a transparencia e información ofrecida de forma continua” pola súa Consejería. Máis aló do atraso en dar a coñecer a alerta sobre a carne mechada A Mechá, tamén se informou tarde da existencia doutra carne mechada fabricada por Magrudis para a firma Comercial Martínez León. E a páxina web da Consejería de Saúde sobre alertas alimentarias non incluíu información algunha sobre as sucesivas alertas por listeriosis e os produtos aos que se referían ata inicios da terceira semana da crise. De feito, a web estivo máis de seis meses sen actualizar.

5. NON HAI CARNE NO MERCADO. “Non hai carne no mercado”, asegurou o venres 16 de agosto o subdirector de Protección da Saúde da Consejería, Jesús Peiteado, nun vídeo difundido pola Xunta. Saúde non só confiou demasiado na versión que lle deu Magrudis, senón que obviou que multitude de pequenas tendas de alimentación e establecementos de hostalería seguían comercializando a Carne Mechada La Mechá -e outros produtos da mesma empresa- ao adquirila directamente en supermercados, hipermercados ou grandes establecementos de venda de produtos cárnicos. Establecementos aos que por tanto ningún responsable de Magrudis nin almacenista da empresa podía contactar para advertirlle da alerta por Listeria.

6. A CARNE MECHADA SÓ SE DISTRIBUÍU NA PROVINCIA DE SEVILLA E ARREDORES. Inicialmente, a Consellería asegurou aos medios de comunicación que se trataba dunha medida de ámbito autonómico. O 16 de agosto, o subdirector de Protección da Saúde da Consejería, Jesús Peiteado, afirmou durante unha comparecencia de prensa que o produto só se distribuíu na provincia de Sevilla e arredores. Posteriormente comezaron a transcender numerosas comunidades autónomas ás que chegara a carne mechada.

7. O PRIMEIRO ABORTO NON ESTÁ VINCULADO AO BROTE DE LISTERIOSIS. O sábado 17 de agosto, Abc de Sevilla deu a coñecer que unha embarazada de Sevilla perdera ao seu bebé e que a análise da placenta dera positivo en listeriosis. A Consellería de Saúde apresurouse a desvincular o caso do brote de Listeria monocytogenes na carne mechada, eximindo de responsabilidade ao fabricante da La Mechá, Margudis. Posteriormente, Saúde pasou de descartar a vinculación para anunciar que estaba á investigar. O 26 de agosto, recoñeceu que segundo as análises o citado aborto foi consecuencia do brote.

8. ESQUECER DA CONTAMINACIÓN CRUZADA. O martes 20, a Consellería de Saúde lanzou un tweet no que asegurou que “só poden contraer listeriosis quen consumise produto contaminado”. “Pídolles que nos deixen traballar”, esixiu aos cidadáns diante das cámaras José Miguel Cisneros, portavoz técnico nomeado pola Consellería e director da Unidade Clínica de Enfermidades Infecciosas, Microbiología e Medicina Preventiva do Hospital Virxe do Rocío. Queixábase de que estaban a acudir moitas persoas con afeccións que non estaban vinculadas á Listeria. Para reducir o colapso nas Urxencias, asegurou en televisión que sexan cales fosen os síntomas, non se trataría de listeriosis se non se consumiu a carne mechada La Mechá, polo que aconsellou que neses casos non se acudise a centros sanitarios. “Esquecer da transmisión cruzada, esquecer do coitelo”, afirmou tamén, contradicindo as advertencias sobre contaminación cruzada lanzadas por numerosas axencias de seguridade alimentaria a nivel mundial e as expostas nesta alerta pola propia Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (Aesan) do Ministerio de Sanidade. E é que tamén pode sufrirse a listeriosis se se consome un produto que estivese en contacto con outro contaminado, ben directamente ou por mor dunha manipulación ou o contacto de ambos con instrumental sobre o que non se tomaron as debidas medidas de hixiene.

9. MAGRUDIS FIXO UN MAGNÍFICO LABOR INFORMANDO Á CONSELLERÍA. O venres 16 de agosto, durante unha comparecencia ante os medios de comunicación, o conselleiro de Saúde, Jesús Aguirre, destacou ante os medios de comunicación a, segundo el, “magnífico labor” da empresa da carne mechada con Listeria monocytogenes polo simple feito de cumprir coa súa obrigación de facilitar á Consejería datos sobre as vendas do produto. “Brindáronse dunha forma moi positiva”, afirmou. O 23 de agosto, a Consejería deu a coñecer que a empresa lle había ocultado que fabricaba unha carne mechada cunha etiquetaxe onde non aparecía ningunha marca para a empresa Comercial Martínez León. E o 28 de agosto, os inspectores do Concello pescudaron que Magrudis tamén omitira que tiña no mercado dúas variedades de chourizo e unha de morcilla que non aparecían na listaxe que facilitou ás autoridades sanitarias.

10. A ACTUACIÓN DA XUNTA FOI IMPECABLE. O 26 de agosto, tras o cúmulo de erros e falsidades lanzadas á poboación, o conselleiro de Saúde andaluz atreveuse a afirmar: “Eu creo que a actuación da Xunta foi impecable”.