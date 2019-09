FACUA esixe aos gobernos que actúen ante a emerxencia climática e súmase á Folga Mundial do 27S

A asociación elaborou un manifesto no que sinala que a situación de emerxencia climática é consecuencia dun modelo de produción e consumo insustentable, que explota os recursos naturais por encima da súa capacidade de rexeneración e faio, ademais, nun sistema que oprime aos máis débiles e esquilma os seus espazos. Un modelo económico que promove a acumulación da riqueza en poucas mans, mentres se demostrou inapropiado para satisfacer as necesidades da maioría da poboación.

A asociación elaborou un manifesto no que sinala que a situación de emerxencia climática é consecuencia dun modelo de produción e consumo insustentable, que explota os recursos naturais por encima da súa capacidade de rexeneración e faio, ademais, nun sistema que oprime aos máis débiles e esquilma os seus espazos. Un modelo económico que promove a acumulación da riqueza en poucas mans, mentres se demostrou inapropiado para satisfacer as necesidades da maioría da poboación.

FACUA valora que xa hai suficiente evidencia científica como para alertar de que nos achegamos a un punto de non retorno fronte ao cambio climático. Hai un millón de especies gravemente ameazadas pola actividade humana, pero ademais, se non se limita o quecemento global a través das emisións a propia existencia verase comprometida pola desaparición dos ecosistemas actuais, tanto terrestres como mariños.

FACUA valora que xa hai suficiente evidencia científica como para alertar de que nos achegamos a un punto de non retorno fronte ao cambio climático. Hai un millón de especies gravemente ameazadas pola actividade humana, pero ademais, se non se limita o quecemento global a través das emisións a propia existencia verase comprometida pola desaparición dos ecosistemas actuais, tanto terrestres como mariños.