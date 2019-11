FACUA expón 10 reivindicacións ás formacións que concorren ás eleccións do 10N

10 PROPOSTAS DE FACUA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DOS CONSUMIDORES

1.- Creación dunha Axencia Estatal para a Protección dos Consumidores e Usuarios.

Creación dun organismo estatal de protección dos consumidores e usuarios con competencias propias de planificación, coordinación e tamén sancionadoras, para actuar contra as fraudes masivas.

Un organismo capaz de definir e planificar as políticas e estratexias de protección dos consumidores e usuarios desde unha óptica transversal e implicando a todas as áreas de goberno e en coordinación coas comunidades autónomas. Para iso é fundamental reforzar o papel dun organismo propio (non compartido con outras áreas e competencias) que asuma realmente as políticas de protección dos consumidores no ámbito nacional.

Para protexer os dereitos dos consumidores ante os abusos é necesario garantir a existencia de mecanismos eficaces para controlar o mercado.

A Axencia Estatal para a Protección dos Consumidores contaría cun amplo corpo de profesionais e inspectores dedicado ao control dos mercados e realizar investigacións de oficio e avaliar e coordinar as denuncias que cheguen das autoridades autonómicas e as asociacións de consumidores, ademais de intercambiar información sobre as irregularidades que detecte no mercado co resto de organismos do Goberno con competencias de regulación, control e sanción.

Traballaría en coordinación cos institutos, axencias e direccións xerais de consumo autonómicas, de maneira que intercambien información e aproveiten as súas sinerxias. Tamén actuará en colaboración coas organizacións dedicadas á defensa dos consumidores, que terán a consideración de parte interesada nos procedementos que se abran por mor das súas denuncias ou nos que se acudan en representación dos afectados.

Esta Axencia reforzaría o control do mercado, o papel dos reguladores e os servizos de inspección, apoiando ás comunidades autónomas e coordinando plans anuais de inspección e control de mercado.

Desenvolvería programas anuais eficaces de inspección e control de mercado de ámbito nacional en colaboración coas comunidades e coas organizacións de consumidores representativas para impulsar accións e compromisos de mellora nos sectores con peores resultados, con asunción de competencias sancionadoras por parte do Estado ante fraudes que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas e cunha ordenación das competencias inspectoras e sancionadoras e o marco de colaboración CCAA-Estado.

Necesitamos organismos reguladores e de control dos mercados independentes e neutrais, tanto de ámbito nacional como europeos, así como a participación das organizacións de consumidores nos seus órganos consultivos e de dirección preservando un equilibrio cos operadores económicos.

2.- Reforzo da actividade de control e revisión do marco sancionador para que as multas sexan proporcionais ás dimensións das fraudes contra os consumidores.

Actualización tanto do texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios como o do resto de normas que afectan á protección dos usuarios e harmonización das normativas das comunidades autónomas en materia sancionadora.

Reforzo dos servizos de inspección incrementando a actividade de control de mercado e mellorando a súa actuación e a coordinación entre eles. Consideramos que os medios materiais e humanos da Administración en materia de inspección deben orientarse cara a un efectivo control do mercado, en beneficio do conxunto da cidadanía e dos consumidores e usuarios, reforzando os labores de inspección e sanción das condutas fraudulentas e prexudiciais para os dereitos dos consumidores.

Debe revisarse o marco sancionador establecido na lexislación que afecta á protección dos consumidores para que as multas sexan proporcionais á gravidade dos abusos e resulten disuasorias. As multas fixadas na normativa vixente en materia de protección dos consumidores e usuarios (e que viñeron tomando como referencia as comunidades para as súas leis autonómicas) apenas variaron desde a súa aprobación, en 1984, a pesar das sucesivas modificacións das que foi obxecto esta norma. Tendo en cuenta que a inflación subiu máis dun 200% desde entón, podemos dicir que hoxe as sancións son de feito tres veces máis reducidas que as fixadas fai máis de trinta anos.

3.- Desenvolvemento de instrumentos eficaces para a resolución extraxudicial de conflitos e para o recoñecemento do dereito a indemnización ou reparación do dano causado ao consumidor por vía administrativa.

É preciso abordar unha regulación que permitan o acceso dos consumidores e usuarios a procedementos extraxudiciais de conflitos gratuítos, independentes e con capacidade de resolución, isto é vinculantes para o empresario: mediación e arbitraxe.

Deben suprimirse as barreiras que os consumidores poden atopar para exercer e defender os seus dereitos, evitando a judicialización dos abusos cometidos contra os consumidores que o sitúan nunha posición de desequilibrio debido ao elevado custo da asistencia xurídica, a duración e a complexidade dos procedementos xudiciais. Deben promoverse os procedementos extraxudiciais de solución de litixios como a mediación, a conciliación ou a arbitraxe.

É preciso desenvolver o artigo 48 do Real Decreto Lexislativo 1/2007 sobre reposición da situación alterada pola infracción e indemnización de danos e prexuízos e regular o dereito dos consumidores para ser indemnizados cando sexan obxecto de irregularidades na contratación, facturación ou características de produtos e servizos (cobranza de cantidades que non corresponden, altas en servizos non solicitados, incumprimento condiciones de venda ou calidade do produto).