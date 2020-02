Faise viral un vídeo a favor da peonalización contra o túnel de Elduayen

A reposteira Jeromita Medel, viuse abocada a deter o paso firme da súa egua para facer unha parada no Camiño de Santiago, exactamente á altura da rúa Elduayen de Vigo, por cuxas beirarrúas se penetran no Centro histórico da cidade peregrinos que veñen percorrendo o camiño portugués, para continuar o seu rumbo a Santiago de Compostela. Atacada pola inminente perforación dun túnel, a rúa Elduayen e a súa contorna, patrimonio histórico de Vigo, corre perigo.

Desde o bosquexo Elduayen VS Túnel, o Proxecto Boberías de Orisel Gaspar, súmase á campaña en positivo de Vigo Histórico para poñer en valor os espazos que se degradarían coa construción do túnel. Ante o inminente e tráxico fin da rúa Elduayen, veciños e membros da Asociación Vigo Histórico, protagonizan unha peculiar protesta, recreando un enterro simbólico, féretro en ombreiro, que percorre firme e reivindicativa, o centro da cidade olívica.

Jeromita Medel reporta esta complexa circunstancia en ton de humor, a través dun texto concibido a dúo entre o creador vigués Pedro Román e a propia Orisel, que nos convida a reflexionar sobre as consecuencias negativas que traerían consigo a consumación das obras proxectadas para peonalizar a Porta do Sol de Vigo.

“Para peonalizar a Porta do Sol de Vigo, o seu Concello previu facer un túnel, aproveitando un tramo do aparcamento subterráneo existente e facendo ao descuberto o resto. Isto implica que para liberar de coches un total de 200m. no futuro espazo, farán falta ramplas de entrada e saída de máis de 7 metros de profundidade e 70 metros de longo cada unha. Existe un gran consenso entre a cidadanía viguesa sobre a peonalización da Porta do Sol. Todo o mundo ten claro que será positiva para a cidade.

O Movemento cidadán VigoHistórico participa tamén deste consenso, xa que dinamizará aínda máis parte do centro de Vigo e conectará a Zona vella alta e a Zona vella baixa, que ata o de agora estaban divididos. Con todo, cre que o proxecto debe ser máis ambicioso e eliminar o túnel, deixando a zona completamente peonalizada e libre de vehículos desde a rotonda do Paseo de Alfonso ata a porta do Sol.

Facendo o túnel, Vigo Histórico considera que se estará enterrando o tráfico, non reducíndoo, mesmo que aumentará debido ao “efecto chamada”, xa que aforrará ata catro semáforos aos vehículos. As cidades deben buscar unha mobilidade menos contaminante, fomentar o transporte público e alcanzar un descenso substancial de vehículos de combustión nos centros urbanos. Noutras palabras: pensar a cidade para as persoas, e non para os coches. Facer un Vigo con aire máis respirable, menos ruidoso e máis sostible. O proxecto Vigo Vertical quedaría incompleto sen unha peonalización total das rúas Paseo de Alfonso, Elduayen e Porta do Sol. Ademais do impacto visual das costas do túnel, a saída de fumes do seu interior e a reverberación de ruídos de vehículos nas entradas e saídas, as ramplas farán unha focha, unha barreira entre a Zona vella Alta e o Baixo en contra do que o proxecto de peonalización da Porta do Sol persegue. O resultado non será todo o efectivo, agradable e atractivo que podería chegar a ser”.

Así o expresa no seu Manifesto a Asociación Vigo Histórico, colectivo que defende unha cidade mellor, sostible e respectuosa co patrimonio e o medio ambiente, que considera que as veciñas e veciños de Vigo están preparados para o cambio sostible e cre que o Concello pode facelo realidade.

