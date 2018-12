Fala a Xunta de Xefes de Servizo e Unidade

Á vista das declaracións efectuadas por responsables sanitarios do EOXI de Vigo queremos , como profesionais da Xunta de Xefes de Servizo e unidade dimitidos , facer as seguintes consideracións:

■ Mantemos e ratificamos as declaracións da rolda de prensa do dia 10 de Decembro , nas que en ningún momento faltouse á verdade. Resúltanos ofensivo que, ante a nosa denuncia da precaria situación da Atención Primaria, a Administración reaccione atacando e negando unha realidade evidente. Cando unha percepción xeneralízase convértese nunha realidade.