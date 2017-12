Falece un home ao quedar atrapado debaixo do tractor que manexaba na Estrada

Print This Post

Un home de avanzada idade faleceu este mediodía na Estrada ao quedar atrapado debaixo do tractor que conducía. Segundos os datos facilitados ao 112 Galicia, o corpo do varón tivo que ser excarcerado polos Bombeiros do Deza.

Os feitos tiveron lugar na parroquia de Oca, na leira dunha casa situada á altura do número 40.

Un particular contactaba co 112 Galicia ás 12:45 horas para dar conta do ocorrido.

Decontado, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasaba o aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros do Deza, ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) da Estrada e á Garda Civil.