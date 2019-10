Falece o home que se arroxou desde un noveno piso en Vigo ao ser detido por secuestrar á súa empregada de fogar

A media tarde de onte faleceu o vigués de 35 anos de idade que dúas horas antes arroxouse desde o noveno piso do número 190 da Avenida de Castrelos de Vigo como resposta á súa detención tras ser acusado pola súa empregada de fogar dun presunto autor da súa detención ilegal, e contra a liberdade sexual.

A moza de nacionalidade latinoamericana presentou o martes a denuncia na Comisaría do Corpo Nacional de Policía de Vigo ante a irregular situación que asegurou vivir no seu único día de traballo, xa que asegurou ser obrigada a traballar en camiseta e tanga, determinou, tanto á Policía como ás autoridades xudiciais, a realizar onte o rexistro domiciliario para evitar déala­ trucción das probas.

