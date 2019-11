Falece Manoel Soto o primeiro alcalde da democracia de Vigo

NoticiasVigo.es públicaba ao aredor das 16h o seu ingreso na Unidade de Paliativos do Hospital Meixoeiro, entradas ás 22:00 falecia vitima dun cancro de púlmon.

Manoel Soto Ferreiro, foi alcalde no período 1979-1991, o ingreso no Meixoeiro tivo lugar ao rededor das 14:00 horas.

Manoel Soto foi un dos fundadores do PSdeG-PSOE clandestino en Vigo. Formou parte do devandito partido ata 1998, cando pediu a baixa para fundar, xunto con outros ex militantes do PSOE e independentes, un partido de esquerda e galeguista, Progresistas Vigueses.

Co PSdeG-PSOE foi alcalde de Vigo desde 1979 ata 1991. Nesa época houbo unha polémica polo chalé que construíu nas beiras da ría. Co seu novo partido concorreu ás eleccións municipais en 1999 conseguindo a lista encabezada por Soto un concelleiro. Antes das eleccións de 2003 incorporou á lista do partido a Agustín Arca Fernández, de Unión Galega, e xuntos conseguiron dous concelleiros.

Durante 2006, Manoel Soto participou co seu partido en reconstitución do desaparecido Partido Galeguista ao que se lle sumaron outros partidos independentes para así concorrer as eleccións municipais de 2007. Nestas eleccións Manoel Soto perdeu a súa acta de concelleira ao non obter o PG os votos necesarios (4.920 votos, 3,25%) para revalidala.

Soto falaba nesas declaracións sobre a súa loita contra o cancro, enfermidade que padecía desde facía uns anos: “Teño unha dedicación fundamental, que é prolongar a miña vida. Teño un cancro de pulmón. Recibín tratamento de quimioterapia e radioterapia no Cunqueiro e no Meixoeiro, por certo, cun trato excelente nos dous hospitais, e agora estou cun de inmunoterapia. Isto converteuse nun obxectivo absolutamente central da miña vida, ao que tiven que subordinar calquera outra circunstancia”.

Que a terra lle sexa leve.