Falece un bañista arrastrado pola corrente nunha praia de Covas, Ferrol

En realidade, eran dous os baƱistas en apuros, pero, afortunadamente, un deles conseguiu saĆ­r polos seus propios medios da auga. Sen embargo, o compaƱeiro, aĆ­nda que foi auxiliado polos socorristas do areal e, pese aos intentos de tratar reanimalo unha vez foi rescatado da auga, os profesionais sanitarios sĆ³ puideron confirmar o seu falecemento.

Eran as 17:15 horas cando un particular informou ao 112 Galicia dunha persoa en apuros na auga, na praia de Ponzos, en Covas, Ferrol.Ā Sen embargo, nese intre, outro particular contactaba co 112 e indicaba que eran dĆŗas as persoas que estaba arrastrando a corrente.

Decontado, os xestores do 112 puxeron os feitos en coƱecemento de Salvamento Marƭtimo e do Servizo de GardaCostas de Galicia, ademais, contactaron co servizo de socorrismo da praia e informaron ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos axentes da Policƭa Nacional e Local.

Malia os intentos realizados polos sanitarios e a que os servizos de emerxencia se desprazaron axiƱa ao punto, nada se puido facer por salvarlle a vida.