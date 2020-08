Falece un operario en Lalín despois de inhalar unha sustancia para anestesiar animais nunha nave de explotación cárnica

Un traballador perdeu a vida esta tarde en Lalín ao inhalar unha sustancia para anestesiar animais mentres trataba de reparar un ascensor nunha nave de explotación cárnica, situada no Polígono de Botos.

Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, o operario trataba de arranxar o aparello cando, por razóns que se descoñecen, o elevador descendeu ata unha estancia onde se acumulaba o gas. A inhalación da sustancia foi o que, aparentemente, provocou o falecemento do traballador.

Foi unha persoa particular quen contactou co 112 Galicia ao fío das 17:10 horas para alertar do sucedido, o que permitiu activar un operativo no que interviñeron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que achegaron ata a zona un helicóptero medicalizado. Aínda así, pese aos esforzos do persoal sanitario, nada puideron facer por salvarlle a vida.

Ademais, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia púxose a situación en coñecemento da Policía Local, da Garda Civil, dos Bombeiros do Deza e do GES de Lalín.