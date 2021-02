Falecen 40 persoas que foran diagnosticadas con coronavirus, estes falecementos non se produciron todos hoxe, senón que hai algúns da fin de semana pasada, pero foron validados hoxe por Saúde Pública, logo de confirmarse que faleceran por covid-19.

Día 29

Muller de 91 anos en CEGADI. Procedía da residencia San José de Arzúa.

Home de 83 anos no CHUS

Muller de 87 anos CHUVI.

Home de 75 anos no Hospital Quirón daCoruña.

Día 30

Home de 83 anos no CHUS.

Home de 90 anos no CHUS.

Home de 87 anos no CHUVI.

Muller de 65 anos no CHUAC.

Home de 80 anos no CHUAC

Home de 80 anos no CHUVI.

Muller de 78 anos na residencia DOMUSVI de Carballo.

Muller de 78 anos na residencia DOMUSVI de Carballo (non está repetido o dato)

Muller de 84 anos na residencia DOMUSVI de Carballo.

Muller de 93 anos na DOMUSVI de Bande

Día 31

Home de 74 anos no CHUS.

Home de 68 anos no CHOP

Muller de 70 anos no CHUS.

Home de 74 anos no CHUAC.

Home de 84 anos no CHUVI

Muller de 93 anos no CHUVI

Home de 89 anos no CHUAC

Home de 77 anos no CHUAC

Muller de 78 años no CHUAC.

Muller de 74 anos no CHUF

Home de 70 aos no CHUAC.

Home de 89 anos no CHUF

Muller de 46 anos na residencia para pesoas con discapacidade Pai Menni de Betanzos.

Muller de 78 anos na DOMUSVI de Carballo.

Home de 85 anos na residencia DOMUSVI de Carballo.

Home de 89 anos no CHUF, Procedía da residencia O Casón de Moeche.

Muller de 93 anos en POVISA. Procedía da residencia Las Angélicas de Vigo.

Día 1

Muller de 92 anos no CHUS

Muller de 77 anos na residencia para pesoas con discapacidade Pai Menni de Betanzos

Muller de 89 anos no CHUF. Procedía da residencia DOMUSVI Laraxe de Cabanas.

Home de 63 anos no CHUF. Procedía da residencia DOMUSVI Laraxe de Cabanas.

Home de 81 anos no CHOP.

Home de 84 anos no Hospital Comarcal de Verín.

Muller de 88 anos no CHOP.

Muller de 80 anos no Hospital de Verín. Procedía da Residencia de Vilardevós.

Home de 55 anos no CHUO.

Todas ás vitimas tiñan patoloxias previas.