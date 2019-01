FarmaQuatrium, recoñecida como “Empresa Gacela 2018” segundo o indicador ARDÁN

A firma consolidou a súa posición de liderado no mercado español neste sector con máis de 100 operacións realizadas en 2018. Actualmente conta con 11 delegacións e presenza en nove Comunidades Autónomas desde as que se dá cobertura a todo o territorio nacional: Galicia, Madrid, Cataluña, Comunidade Valenciana, Andalucía, Asturias, Estremadura, Baleares e Canarias. A estas zonas hai que engadir un paso máis na estratexia de expansión do Grupo Quatrium que lles leva á creación de FarmaQuatrium Portugal coa próxima apertura dunha delegación

O Director Xeral do Grupo Quatrium, Fernando Pais, mostrouse moi orgulloso ante este recoñecemento para FarmaQuatrium como Empresa Gacela 2018, porque “nos reforza grazas ao noso crecemento constante e recoñece o avance no noso plan de negocio, que pasa por consolidar o liderado nacional de FarmaQuatrium e por reforzar os servizos do resto de marcas do Grupo, apostando sempre por un excelente servizo nas áreas de atención ao cliente e a formación continuada como valor engadido”.