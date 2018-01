Fartas das contratas de servizos públicos

Connect on Linked in

As traballadoras do servizo de limpeza do Hospital Clinico de Santiago de Compostela concentraronse na entrada do edificio en protesta polo trato que reciben por parte das empresas privadas ás que se lle adxudica o contrato.

A primeiros de decembro de 2017 a empresa adxudicataria do servizo (CLECE) saiu e entrou unha nova (GRUPO NORTE), e o que non muda é que as traballadoras seguen pagando as consecuencias da privatización dun servizo público.

É escandaloso que co diñeiro que pagamos cos nosos impostos, estas empresas se dediquen sistemáticamente a incumprir os dereitos laboráis das traballadoras (negación de asuntos propios, non recoñecemento de acordos asinados no AGA, non subrogar a traballadoras, nóminas mal pagadas,etc.).

Alén de todo isto, todas estas empresas incumpren os pregos ao non sustituir ás persoas de baixa e así incumprir coas presencias prometidas nos concursos públicos.

Coa excusa de que é mellor a xestión privada dun servizo tan esencial como é o de limpeza, estas empresas fan o negocio de amiguetes políticos para levarse un cacho do pastel. A supervisión por parte da administración é de risa e ao final quen pagan estes chanchullos son as traballadoras e os usuarios/as.

O aforro que suporía o rescate á contrata e ter unha xestión directa do servizo é de cifras cuantiosas, tal e como xa leva afirmando o Consello de Contas da Xunta de Galicia nos diversos informes.

A CUT teno claro, rescate de todas as contratas de servizos como o de limpeza porque non se pode pelexar por uns servizos públicos de calidade e deixar na cuneta ás de sempre, (ás de limpeza) un sector feminizado casi na sua totalidade.

Seguirán as concentracións e esixiremos responsabilidades. Si esto non se amaña, folga indifinida.