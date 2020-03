Federación Local de Sindicatos da CXT en Vigo presenta a xornada “Mujeres libres; ni amas ni esclavas”

O venres día 06 de Marzo ás 12:00 horas, o Sindicato de Estudantes convocou unha Folga Xeral estudantil. Conxuntamente co colectivo LGTBI PvLSE e o Sindicato CXT Convocan unha manifestación con concentración inicial no Farola de Príncipe, con posterior percorrido por Príncipe, Porta do Sol, Policarpo Sanz, Colón para rematar no Marco, onde se procederá a dar lectura a un manifesto conxunto con tres perspectivas particulares sobre a actualidade e motivos desta xornada reivindicativa de loita pola igualdade entre persoas.

Pola tarde ás 18:00 horas no salón de actos a Parroquia do Cristo da Vitoria, celebrarase un acto feminista dedicado ás mulleres libres.

«NIN AMAS NIN ESCRAVAS»

Consistente na proxección inicial dun vídeo denunciando situacións que continúan demostrando a inoperatividad das leis en canto a protección real, e manifesta desigualdade existente a día de hoxe entre homes e mulleres. A continuación, desde os colectivos:

– REDE DE MULLERES CONTRA VOS MALOS TRATOS DE VIGO

– SOS RACISMO

– NOS MESMAS

Mulleres expertas, que representan e actúan desde os propios colectivos, e desde as salas dos tribunais de xustiza, defendendo a persoas que padecen unha situación; onde medo, dor, incerteza, rexeitamento, indefensión e omisión de dereitos, vólvense unha constante.

Non esquecemos outras cuestións non menos relevantes; como Patriarcado, Asasinatos machistas, Mobbing, Bulling que tamén serán analizados polas relatoras .

Elas encargaranse, mediante exposición de datos e situacións que se antollan cotiás, de mostrarnos a outra realidade, aquela chea de dificultades e trabas legais, en cada un dos procedementos á que se enfronta unha muller maltratada, cando esta decide denunciar.

Haberá un debate aberto con quenda de preguntas dirixido ás relatoras a efecto aclaratorio sobre as dúbidas xurdidas.

Expoñerase a colección mural de MUJERES LIBRES da CXT, rememorando logros de grandes mulleres nunha época onde a sociedade era se cabe aínda máis patriarcal e machista.