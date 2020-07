Feijóo afirma que a anticipación seguirá a ser un elemento clave na loita contra a pandemia e na reactivación económica e social

O presidente do Goberno Galego en funci贸ns, Alberto N煤帽ez Feij贸o, afirmou hoxe que a anticipaci贸n seguir谩 a ser un elemento clave na loita contra a pandemia e na reactivaci贸n econ贸mica e social. 鈥淭emos que anticiparnos aos problemas para buscar f贸rmulas de xeito que estes impacten o menos posible鈥, aseverou durante a clausura da XX Asemblea xeral de socios da Asociaci贸n Galega de Empresa Familiar.

Nesta li帽a, recordou no 谩mbito sanitario a creaci贸n dunha comisi贸n da covid-19 xa no mes de febreiro, as铆 como a adquisici贸n de material sanitario desde o mes de marzo. E no eido econ贸mico, referiuse entre outras iniciativas ao aprazamento dos principais impostos auton贸micos, unha medida que beneficia cada mes a unhas 32.000 persoas e empresas; 谩 axilizaci贸n do pago a provedores; ou 谩 posta en marcha dunha li帽a de pr茅stamos e cr茅ditos para pemes e aut贸nomos.

As铆 mesmo, resaltou a aprobaci贸n dun Plan de reactivaci贸n econ贸mica que, cun investimento p煤blico de m谩is de 1.700 mill贸ns de euros e que permitir谩 mobilizar outros 1.302 mill贸ns de euros de recursos privados, recolle, entre outras medidas: a creaci贸n dun fondo p煤blico-privado para proxectos tractores e estrat茅xicos; e a definici贸n de tres proxectos industriais tractores para impulsar as enerx铆as renovables en Galicia, vinculados ao medio rural, ao forestal e 谩 produci贸n de hidr贸xeno verde.

Durante a s煤a intervenci贸n, o titular da Xunta referiuse tam茅n 谩s incertezas a nivel nacional, salientando a apertura do prazo dos fondos europeos, 鈥渆 non co帽ecemos a铆nda o teito de gasto do Goberno central, nin a previsi贸n de entregas a conta do ano que v茅n e tampouco os obxectivos de d茅ficit para 2021鈥, engadiu.

Feij贸o conclu铆u trasladando o convencemento de que a empresa familiar ocupar谩 un papel fundamental na reactivaci贸n econ贸mica e social. 鈥淨ueremos unha Galicia inspirada nos valores da empresa familiar: que medre solidamente, cunha econom铆a fiable, que sexa capaz de planificar, emprendedora, que combine innovaci贸n con tradici贸n, que busque a m谩xima calidade, que sexa competitiva e con capacidade exportadora e que sexa socialmente responsable鈥, abundou, destacando a capacidade de adaptaci贸n deste colectivo para afrontar novos retos.