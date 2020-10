Feijóo anuncia a ampliación da Tarxeta Básica por tres meses máis, para axudar á adquisición de produtos básicos ás familias vulnerables que o precisen

O presidente do Goberno galego, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, anunciou hoxe que a Tarxeta B√°sica, que achega entre 450 e 900 euros trimestrais ‚Äďdependendo do n√ļmero de persoas que conforman a unidade familiar‚ÄĒ a familias vulnerables, ampliar√° a s√ļa vixencia por tres meses m√°is. ‚ÄúAmpliamos de 3 a 6 meses esta tarxeta extraordinaria para garantir que as persoas con dificultades poidan adquirir produtos de alimentaci√≥n, hixiene e farmacia‚ÄĚ, aseverou.

Durante unha visita √°s instalaci√≥ns da entidade Ecos do Sur na Coru√Īa, Feij√≥o explicou que, grazas a esta pr√≥rroga, as persoas que recibiron estes apoios nos meses de xullo, agosto e setembro poder√°n volver solicitalo para recibilo durante 3 meses m√°is, isto √©, ata finais de ano. E os novos solicitantes ter√°n a oportunidade tam√©n de acceder √° Tarxeta sabendo que pode ser un apoio extra para as s√ļas necesidades durante medio ano.

O titular do Goberno galego salientou a simplicidade do proceso para acceder √° Tarxeta B√°sica, xa que o solicitante pode facelo a trav√©s da Cruz Vermella ou dos servizos sociais do seu concello e recibiraa nun prazo m√°ximo de 72 horas. ‚ÄúEstamos a falar pois dunha axuda urxente e case inmediata, que alivia e facilita o traballo dos servizos sociais dos concellos e que non estigmatiza, ao ser unha tarxeta an√≥nima‚ÄĚ, dixo, subli√Īando que desde a s√ļa aprobaci√≥n en xullo xa se beneficiaron dela 7.000 familias.

Nesta mesma li√Īa, Feij√≥o lembrou que o Goberno galego traballou para apoiar a aquelas persoas cuxas dificultades se incrementaron debido √° covid. Nun primeiro momento a trav√©s do Plan de continxencia, para parar o primeiro impacto da crise e, posteriormente, co Plan de recuperaci√≥n social, con m√°is de 60 mill√≥ns de euros para mitigar a situaci√≥n dos fogares vulnerables.

Incremento do apoio √°s entidades sociais

Durante a s√ļa visita a Ecos do Sur, o presidente do Goberno galego garantiu o compromiso da Xunta coas entidades sociais, refer√≠ndose como exemplo √° orde de axudas aprobada a semana pasada para entidades de inclusi√≥n social e que supera os 17 mill√≥ns de euros, un incremento do 12% respecto da convocatoria anterior.

Feij√≥o resaltou e agradeceu o labor ‚Äúimprescindible‚ÄĚ de Ecos do Sur, unha entidade que leva 30 anos traballando pola integraci√≥n das persoas migrantes e das que pasan apuros econ√≥micos. E constatou o respaldo ao seu traballo, cunha achega de m√°is de 550.000 euros dentro da orde de axudas aprobada.