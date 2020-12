Feijóo anuncia unha suavización das restricións e pide prudencia para que os reencontros que poden empezar a producirse sexan responsables

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe unha suavización das restricións que entrarán en vigor ás 00,00 horas do próximo venres e apelou á prudencia para que os reencontros que poden empezar a producirse sexan responsables.

Durante a rolda de prensa, xunto ao conselleiro de Sanidade, para dar conta das medidas acordadas no comité clínico, Feijóo destacou que, entre as principais novidades: permitirase a interacción social entre persoas non conviventes, aínda que en diferente número -máximo de 4 ou de 6- dependendo da situación en cada zona; e abrirase a hostalería, tamén gradualmente e con limitacións segundo os indicadores.

En relación á mobilidade cara a fóra, anunciou que se pedirá á Delegación do Goberno que se restrinxa a mobilidade con Portugal durante a ponte o que poderá conlevar, se fose necesario, establecer o peche perimetral da Comunidade. No tocante á mobilidade interna, o criterio seguirá como ata agora: nas zonas con máximas restricións, debuxarase un perímetro do que non se poderá entrar ou saír agás por razóns xustificadas; e, nos ámbitos restantes, haberá liberdade de movementos.

Cómpre salientar ademais que: non se introducen cambios no interior dos comercios, onde seguirá habendo aforos do 50%; tampouco no transporte público, que manterá as mesmas condicións vixentes nas últimas semanas; e tampouco no horario nocturno, xa que se mantén as 23 horas como tope máximo de volta ao domicilio.

Fixados estes criterios xerais, Feijóo detallou os diferentes niveis de intensidade establecidos tanto para a hostalaría como para a agrupación máxima de persoas.

Sobre o nivel de máxima restrición (para aqueles concellos de máis de 10.000 habitantes con incidencia acumulada a 14 días igual ou maior de 250), salientou que a hostalería poderá abrir só terrazas ao 50 %, ata as 17 horas e cunha agrupación máxima de 4 persoas conviventes ou non. E os concellos que se atopan neste momento nesta situación son: Pontevedra e os concellos perimetrais de Poio e Marín; a améndoa que conforman O Grove e Sanxenxo; a améndoa entre Carballo e Laracha; e de forma individual, terán as máximas restricións Tui, Ponteareas, Moaña, Vilalba, Narón, Redondela, Porriño, Cambados, e As Pontes.

No nivel de restrición medio-alto (para os concellos de máis de 10.000 habitantes, que teñan unha incidencia aproximada de entre 150 e 250 a 14 días e para os de menos de 10.000 habitantes cunha incidencia de máis de 250 a 14 días), a apertura da hostalería realizarase cun 30% de aforo no interior e un 50% no exterior, ata as 17 horas e cunha agrupación máxima de 4 persoas conviventes ou non conviventes.

Nesta situación atópanse, neste momento, as seguintes zonas: a améndoa de Ferrol (Ferrol, Fene y Neda); a améndoa de Vigo (Vigo, Mos, Nigrán e Gondomar); a améndoa de Vilagarcía e Vilanova; os concellos individuais de máis de 10.000 habitantes -Lugo, Lalín, Cangas-; a améndoa Coristanco, Cabana, Malpica, Ponteceso; a améndoa Meis, Meaño, Ribadumia; a améndoa de Cee, Dumbría, Muxía; e concellos individuais de menos de 10.000 habitantes -Oroso, A Guarda, Vimianzo, Ribadavia, Xinzo e Vilaboa-.

No nivel de restrición media -cando a incidencia a 14 días estea entre 100 e 150 nos concellos de máis de 10.000 habitantes, e entre 150 e 250 nos de menos de 10.000- a apertura da hostalería farase cun 40% de aforo no interior e 50% no exterior, ata as 23 horas e cunha agrupación máxima de 6 persoas conviventes ou non. Están nesta situación: a améndoa da Coruña (A Coruña, Arteixo, Oleiros, Cambre e Culleredo), Burela, Laxe, Silleda, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro e Cerdedo-Cotobade.

Por último, no nivel de restrición básica -cando a incidencia estea por debaixo dos 100 en concellos de máis de 10.000 habitantes e dos 150 nos concellos de menos de 10.000- o criterio de apertura da hostalería será de 50% de aforo no interior e 75% no exterior, ata as 23 horas, e cun máximo de 6 persoas conviventes ou non. Nesta situación entran: Santiago, Ames e Teo; Ourense, Barbadás e O Pereiro de Aguiar; A Estrada e Ares e seguen o resto dos concellos galegos.

Feijóo concluíu incidindo en que os pasos adiante que se dan nas distintas zonas non se interpreten como un síntoma de relaxación: “Non hai razón para confiarnos, porque segue habendo contaxios e porque canto máis nos abrimos máis risco hai. E por iso pido máis responsabilidade que nunca”, dixo, incidindo en que a Xunta seguirá incrementando ao máximo a capacidade de rastrexo; aplicando as restricións que haxa que aplicar en cada lugar e en cada momento.