Feijóo apela ao papel clave dos emprendedores para impulsar o modelo económico galego a través de proxectos tractores no ámbito da economía circular, verde, innovadora e dixital

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, apelou hoxe ao papel clave dos emprendedores para impulsar o modelo económico galego a través de proxectos tractores para o presente e o futuro da Comunidade no ámbito da economía circular, verde, innovadora e dixital.

Durante o encontro dixital De volta á normalidade en Galicia, organizado pola Asociación para o Progreso da Dirección (APD), e logo de que a Unión Europea fale xa dunha bolsa de recursos para afrontar a pandemia de 750.000 millóns de euros, dos cales 140.000 lle corresponderían a España, Feijóo expuxo a necesidade de traballar desde este mesmo mes de xuño nestes proxectos tractores. Uns proxectos que, tal e como recordou, xa vén madurando o Comité de expertos económicos encargado de asesorar á Xunta sobre o impacto da crise da covid-19 e o plan de reactivación da economía galega.

Do mesmo xeito que a Administración autonómica agradeceu e agradece aos profesionais sanitarios e dos servizos sociais o seu traballo, o titular da Xunta quixo agradecer aos emprendedores galegos que se poñan á vangarda da crise económica; “agradecer a confianza no futuro e a capacidade para proxectar o traballo cara o mañá, coa convicción de que ese porvir o imos escribir entre todos”, engadiu.

O presidente galego aproveitou o acto para reiterar tamén a preocupación por Alcoa e polas industrias afectadas pola Lei de Costas. Sobre este punto, incidiu en que sería un grave erro que como consecuencia de políticas enerxéticas ideoloxizadas se estea a perder unha industria esencial no presente e no futuro de calquera país europeo, referíndose, ademais do aluminio, a sectores como o da madeira ou o da conserva.

Ademais de dicir a verdade e de trasladar a unidade que existe na sociedade civil á esfera gobernamental, Feijóo referiuse á anticipación como outro dos piares básicos nos que sustentar o modelo galego para a recuperación económica e social. “A anticipación é a clave de calquera xestión”, aseverou, destacando a necesidade de deixar atrás a pregunta sobre que vai pasar, para instalarnos na resposta sobre que imos facer xuntos.