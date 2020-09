Feijóo avanza a creación do Comité Educativo que de xeito coordinado co Comité Clínico asesorará á Xunta en todos os asuntos relacionados coa covid no ámbito docente

O presidente do Goberno galego, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, anunciou hoxe a creaci√≥n do Comit√© educativo, un grupo de expertos que asesorar√° √° Xunta en todos os asuntos relacionados coa Covid no √°mbito educativo, do mesmo xeito que o fai o comit√© cl√≠nico no √°mbito sanitario.

O obxectivo √© que ‚Äúos profesionais da educaci√≥n vaian validando e vaian, sobre todo, resolvendo as d√ļbidas nos casos pr√°cticos que se vaian plantexando no conxunto dos centenares de colexios que temos na Comunidade‚ÄĚ, aseverou Feij√≥o.

Segundo explicou Feijóo, este órgano traballará de forma coordinada co comité clínico e del formarán parte expertos de distintos campos educativos: representantes de directores e docentes de colexios, institutos e centros de FP; centros de educación especial e escolas de idiomas; de xefaturas de estudos; secretarías; equipos de orientación e formación; e expertos en tecnoloxía e psicoloxía.

O presidente da Xunta remarcou que se escoller√° un conxunto de profesionais do Comit√© cl√≠nico do Sergas para incorporalos a este comit√© educativo co obxecto ‚Äúde informar, asesorar e tomar decisi√≥ns no √°mbito da educaci√≥n‚ÄĚ.

Nesa li√Īa, Feij√≥o insistiu en que ese grupo de expertos asesorar√° √° Xunta de Galicia durante todo o curso escolar porque ‚Äúdurante todo o curso ser√° necesario tomar decisi√≥ns, na maior√≠a das veces , in√©ditas‚Äú.

Durante a rolda de prensa do Consello, o titular da Xunta fixo unha chamada √° responsabilidade e ao compromiso de todos ‚Äúpara que a volta √°s aulas sexa un √©xito‚ÄĚ, aseverou, recordando que durante os √ļltimos d√≠as estase a completar a posta en marcha de todas as aulas, con numerosos desdobles e cun incremento salientable de profesorado.

Tam√©n incidiu en que ‚Äúestamos finalizando o cribado dos 40.000 docentes‚ÄĚ e no reparto dun total de 400.000 m√°scaras entre os centros escolares de toda Galicia para uso do persoal docente e non docente, as√≠ como do alumnado que o precise de xeito puntual.