Feijóo avanza que no último semestre do ano se atenderán 3000 dependentes máis e reitera o obxectivo de que a final da lexislatura sexan 60.000

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que no último semestre do ano se atenderán 3000 dependentes máis e reiterou o obxectivo de que ao final da lexislatura, ademais da posta en marcha da construción de sete novas residencias nas cidades, que crearán 900 prazas, sexan 60.000 os dependentes atendidos.

En resposta ás preguntas dos grupos no Pleno da Cámara galega, Feijóo afirmou que neste 2017 hai máis prazas sostidas con fondos públicos que na época de bonanza económica, “un 34% máis”; o triplo de dependentes atendidos, pasando de 14.000 a 48.775; e a atención no fogar multiplicouse por seis. “Estamos a falar do ano con máis prazas de residencias e dependentes atendidos da historia da Comunidade”, aseverou, incidindo en que este servizo se incrementará nos anos seguintes, “porque seguiremos crecendo en número de residencias, en axudas ao fogar e en número de dependentes atendidos”, sentenciou.

Para acadar estas cifras, lembrou que a Xunta está a destinar á atención das persoas maiores e á discapacidade un orzamento de 375,6 millóns de euros; “un 76% máis que cando chegamos ao Goberno”.

A modo de exemplo, o presidente autonómico subliñou que o número de maiores atendidos a través do servizo de axuda no fogar se incrementou en máis dun 500%, ao pasar de 2700 maiores atendidos a 16.600 na actualidade.

Seguir defendendo os intereses das familias e dos aforradores galegos

No eido financeiro, Feijóo reiterou o compromiso do Goberno galego de seguir defendendo os intereses de Galicia, das familias e dos aforradores galegos como fixo ata o de agora.

Nesta liña, salientou que a Xunta trasladou estas consideracións ao Banco Santander coa máxima preocupación posta nos aforradores galegos; nos 1000 empregos do Banco Popular-Pastor e nos máis de 600 traballadores do Santander en Galicia; no solapamento de oficinas e no mantemento da marca Pastor.