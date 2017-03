Feijóo avanza un plan de formación específico para a industria da automoción galega

176 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou onte xoves un plan sectorial específico para apoiar a formación no sector da automoción galego. “Un plan de formación para a automoción e especialmente para a industria de compoñentes para, en función das necesidades obxectivas, mellorar o emprego”, incidiu.

Durante a celebración da Asemblea de empresas de CEAGA Feijóo destacou a necesidade de seguir apostando pola innovación no sector da automoción para, por unha banda, aproveitar ao máximo as posibilidades que se abren coa compra de Opel por parte de PSA e, por outra, poder competir fronte outros países.

O titular do Goberno galego insistiu en que, neste contexto, a industria de compoñentes galega ten que ofrecer o mellor de si non só para dar resposta ás necesidades da planta de Balaídos; senón para posicionarse á cabeza dos provedores deste novo grupo automobilístico.

Así mesmo, resaltou a necesidade de consolidar o que xa temos na Comunidade e localizar novas inversións que complementen a nosa cadea de valor na área de Vigo, “onde está o núcleo produtivo e o motor de crecemento e de coñecemento da automoción galega”, aseverou, incidindo en que o feito de que esta industria investise en I+D+i, entre 2015 e 2016, un 50% máis, ata acadar os 110 millóns de euros, proba que así o entende.

Neste sentido, recordou que o III Plan de competitividade que o clúster elaborou para o sector recolle perfectamente este obxectivo, que encaixa coa estratexia da Xunta para os vindeiros anos ao contemplar, entre outras iniciativas: un plan para o impulso da industria de automoción 4.0, o deseño dun mapa de necesidades e competencias en innovación ou un programa de eficiencia enerxética para a mellora da competitividade.

Así mesmo, Feijóo resaltou o compromiso da Xunta cun sector da automoción competitivo a través do impulso da innovación e das novas tecnoloxías, cunha achega de 60 millóns de euros. E fixo fincapé en que afrontar os retos de futuro desta industria estratéxica require do traballo conxunto da Administración, as empresas, os centros tecnolóxicos e do propio clúster.

Ao respecto lembrou que o Goberno galego leva apoiado a Ceaga con axudas que roldan os seis millóns de euros. “E, para o conxunto desta industria, o investimento destinado é polo momento de máis de 108 millóns de euros, que levan mobilizado case 670 millóns”, engadiu, referíndose tamén á posta en marcha da aceleradora de empresas Business Factory Auto, un programa para fomentar proxectos innovadores e a creación de novas empresas na industria do motor.

Feijóo concluíu salientando que os datos correspondentes ao ano 2016 poñen de manifesto que a automoción galega produce, exporta e crea emprego como consecuencia da súa firme aposta pola I+D+i. O sector pechou cunha facturación superior aos 8.300 millóns de euros, creou 750 novos empregos e facturou case o 70% da súa produción no exterior.





