Feijóo demanda unha resposta sanitaria, económica e social conxunta e urxe abordar a situación financeira das comunidades

O presidente do Goberno galego en funci贸ns, Alberto N煤帽ez Feij贸o, demandou hoxe, na Conferencia de Presidentes auton贸micos que tivo lugar na Rioxa, afondar nunha resposta sanitaria, xur铆dica, econ贸mica e social 鈥渃onxunta e coordinada鈥, para sa铆r dunha situaci贸n econ贸mica 鈥渕oi complexa鈥 e dunha pandemia que 鈥渁铆nda non derrotamos e na que queda moita tarefa por facer鈥.

鈥淎 situaci贸n econ贸mica 茅 de progn贸stico reservado e, polo tanto, necesitamos pol铆ticas de Estado. Afondar nunha resposta conxunta e coordinada ao problema sanitario; ao problema xur铆dico, para ordenar e seguir xestionando a pandemia; e nos 谩mbitos econ贸micos e sociais, ante os demoledores datos de desemprego e da ca铆da do PIB鈥, abundou.

En canto 谩 cuesti贸n sanitaria, Feij贸o trasladou a preocupaci贸n polos brotes e incidiu na necesidade de mellorar o plan nacional, ademais de que se habilite unha normativa sanitaria espec铆fica para que as comunidades poidan actuar con seguridade xur铆dica e con criterios de sa煤de p煤blica, por riba de calquera outro condicionamento e sen estar sometidas 谩s autorizaci贸ns xudiciais. 鈥淣on podemos xestionar a sa煤de p煤blica nunha pandemia sen ter unhas normas xur铆dicas que faciliten o confinamento dun edificio, dun barrio ou dun municipio鈥, sentenciou.

As铆 mesmo, insistiu na necesidade de contar cun sistema de informaci贸n razoable, con datos en tempo real, completos e co帽ecidos por todos. 鈥淓ste sistema de informaci贸n impreciso e confuso non axuda a xestionar a pandemia e sup贸n un custo reputacional para Espa帽a鈥, sostivo.

Para mellorar a prevenci贸n e atenci贸n sanitaria pediu ao Goberno que dea tres pasos clave: a rebaixa do IVE das mascarillas, que segue ao 21%, cando o seu uso 茅 obrigatorio; a eliminaci贸n da taxa de reposici贸n nas ofertas p煤blicas de emprego no 谩mbito da sa煤de e dos servizos sociais; e o desenvolvemento dunha app 煤nica para facilitar o labor dos rastreadores. Sobre este 煤ltimo punto, valorou o compromiso do Goberno para a s煤a posta en marcha no mes de agosto.

Abordar a situaci贸n financeira das comunidades

No tocante aos problemas econ贸micos, Feij贸o referiuse, ademais de ao novo contexto europeo, aos problemas dom茅sticos que hai que aclarar antes de tratar o reparto dos fondos da UE.

As铆, en primeiro lugar, urxiu abordar a situaci贸n financeira das comunidades nun Consello de Pol铆tica Fiscal e Financeira, e reiterou a s煤a disconformidade co reparto do Fondo de 16.000 mill贸ns habilitado para afrontar os gastos deste ano.

Diante desta situaci贸n, trasladou ao Goberno central a necesidade de prever un Fondo covid para o orzamento do 2021. 鈥淓 tam茅n reclamamos informaci贸n para poder elaborar os orzamentos para o vindeiro ano鈥, engadiu, subli帽ando que o Executivo a铆nda non reelaborou o teito de gasto para o ano pr贸ximo e non se co帽ecen os novos obxectivos de d茅ficit e d茅beda.

鈥淓n definitiva, estas son as cuesti贸ns dom茅sticas: un novo fondo covid no orzamento do 2021, similar ao de 2020; a posibilidade de tensi贸ns financeiras se v茅n unha segunda ola da pandemia nos orzamentos das comunidades aut贸nomas; e datos concretos para poder elaborar o novo exercicio presupostario obrigado鈥, abundou.

Novo fondo europeo

Sobre o acordo alcanzado na Uni贸n Europea, Feij贸o apelou a que o Executivo central transfira os novos fondos de forma correcta e en base a proxectos que dean rendibilidade econ贸mica 谩s comunidades e 谩 econom铆a do pa铆s. E expresou a vontade de Galicia de participar dos proxectos tractores e que dinamicen a econom铆a.

No tocante ao reparto dos fondos de cohesi贸n para o per铆odo 2021-2027, pediu que se deixe 谩s comunidades con, polo menos, o statu quo que manti帽an en exercicios anteriores, dado que o fondo de cohesi贸n 茅 practicamente o mesmo que ti帽amos no per铆odo anterior.

Feij贸o aproveitou o encontro para referirse novamente ao primeiro problema industrial que ten Galicia: Alcoa, a primeira e 煤nica f谩brica de aluminio primario que existe en Espa帽a; que d谩 traballo a m谩is de 1.500 familias e que est谩 a punto de pechar se non se busca unha tarifa el茅ctrica axeitada para que esa factor铆a se poida vender e seguir mant茅ndose. 鈥淣on temos moito m谩is tempo. Se non buscamos unha soluci贸n no mes de agosto, en vez de falar de construci贸n de emprego estaremos falando de destruci贸n da f谩brica m谩is importante de aluminio de Espa帽a鈥, conclu铆u.