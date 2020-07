Feijóo destaca a importancia dos campamentos de verán para conciliar e que a rapazada se coñeza entre si e coñeza Galicia

O presidente do Goberno galego en funci├│ns, Alberto N├║├▒ez Feij├│o, destacou hoxe a importancia dos campamentos de ver├ín da Xunta para conciliar e que a rapazada se co├▒eza entre si e co├▒eza Galicia. ÔÇťEstamos a falar dunha raz├│n para que as familias poidan conciliar, dunha raz├│n para que as rapazas e rapaces poidan co├▒ecerse entre si e dunha raz├│n para co├▒ecer GaliciaÔÇŁ, subli├▒ou.

Durante unha visita ao campamento de verán do albergue xuvenil Marina Española en Bergondo, no que se aloxaron nesta primeira quenda 35 nenas e nenos, Feijóo resaltou o labor fundamental que cumpren estes centros na planificación de todas as familias.

Por outra banda, o titular da Xunta en funci├│ns sinalou que a primeira quenda dos campamentos se desenvolveu con plena normalidade e coa m├íxima seguridade. Un obxectivo acadado, dixo, grazas a que a Administraci├│n auton├│mica, en colaboraci├│n cos profesionais sanitarios e cos do tempo libre, dese├▒ou un protocolo espec├şfico para campamentos e albergues xuven├şs.

Deste xeito, reduc├şronse os aforos nun 50%; extremouse a limpeza e a hixiene; as chegadas dos nenos estanse a facer de xeito escalonado; todas as familias est├ín a enviar unha declaraci├│n responsable de sa├║de; compux├ęronse subgrupos de participantes cun m├íximo de 15 persoas; e impartiuse formaci├│n previa para todo o equipo de profesionais dos campamentos. Ademais de incrementarse a proporci├│n de monitores, multiplic├índose por cinco.

As├ş mesmo, e para compensar a reduci├│n do n├║mero de prazas, Feij├│o destacou a posta en marcha de novas actividades como os campamentos de coci├▒a e outros con tem├ítica aeron├íutica, tecnol├│xica ou de coidado do medio ambiente; novas instalaci├│ns, como as residencias xuven├şs de Lugo e Ourense ou as residencias de tempo libre de Patos (Nigr├ín) ou O Carballi├▒o; e minicampamentos de cinco d├şas, unha iniciativa pioneira que se desenvolve en establecementos tur├şsticos e que est├í a ter un grande acollida, con m├íis do 90% das prazas cubertas.

Despois desta primeira quenda, nos vindeiros d├şas chegar├ín aos albergues e campamentos xuven├şs galegos novas rapazas e rapaces.