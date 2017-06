Feijóo destaca as 131 bandeiras azuis como a mellor porta de entrada para descubrir a riqueza natural de Galicia

Connect on Linked in

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe as 131 bandeiras azuis das praias e portos galegos como a mellor porta de entrada para descubrir a riqueza natural de Galicia.

Durante o acto de entrega, Feijóo afirmou que estas bandeiras son o resultado da aposta colectiva pola conservación do litoral. Un litoral rico en flora e fauna terrestre e mariñeira; seguro, con servizos de salvamento, socorrismo e primeiros auxilios; e accesible para as persoas con discapacidade.

Así mesmo, destacou que Galicia seguirá sendo líder en sendeiros azuis, que distinguen os 26 camiños cara ás praias e aos portos máis respectuosos co medio natural; e contará con 14 centros azuis, nos cales se ofrece educación ambiental e cunha distinción temática, este ano para o concello de Muros, polo seu traballo en información e educación ambiental.

O responsable do Goberno galego referiuse aos máis de 1600 quilómetros de costa como economía, cultura, tradición, turismo e paisaxe. “E estas 131 bandeiras azuis significan que estamos a cumprir o principal desafío que nos presenta o litoral: conxugar o seu aproveitamento humano co respecto ao medio ambiente”, aseverou, ao que engadiu a proposta de que as Illas Atlánticas e o parque nacional do que forman parte sexan recoñecidas tamén como Patrimonio da Humanidade.

Neste mesmo sentido destacou que a porcentaxe de augas en bo estado na Demarcación Galicia- Costa subiu dun 70% ao 77%.

Non en van a Xunta leva investidos 1100 millóns de euros en saneamento nos últimos oito anos, coa posta en marcha de 45 depuradoras. “Nesta lista está xa a de Cabo Silleiro e estará dentro de moi pouco a de Vigo, unha das infraestruturas de saneamento máis complexas da fachada atlántica europea, un investimento de 230 millóns de euros”, afirmou.

Feijóo subliñou ademais que este compromiso colectivo é o que permite que tres cuartas partes das augas de baño de Galicia estean cualificadas como excelentes, unha porcentaxe que sobe ao 90% xunto ás augas consideradas boas.

O presidente da Xunta concluíu recordando que Galicia é a segunda Autonomía de España con máis bandeiras azuis. Unha de cada cinco praias e un de cada cinco portos españois con bandeira azul están en Galicia.

Solidariedade ante a traxedia forestal do país veciño

Ao longo do acto, o presidente da Xunta trasladou en nome do pobo galego a tristeza e o pesar polas vítimas do incendio forestal en Portugal. Ante esta tráxico suceso, Feijóo transmitiu a solidariedade de Galicia co país veciño así como a disposición de medios antilumes e asistenciais que precise para afrontar “a que é probablemente a maior catástrofe forestal da súa historia”