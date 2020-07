Feijóo destaca que Galicia foi a primeira comunidade en contar cun plan específico para reactivar a cultura e o turismo

O presidente do PPdeG, Alberto N煤帽ez Feij贸o, salientou que Galicia foi a primeira comunidade aut贸noma en contar cun plan espec铆fico de reactivaci贸n do turismo e a cultura para incentivar progresivamente o seu consumo logo da pandemia da Covid-19. Un plan, engadiu, dotado con 58 mill贸ns de euros para o desenvolvemento de 47 medidas, entre as que destacan Galicia destino seguro, iniciativas de apoio 谩s industrias culturais ou o fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021.

Nun acto sectorial sobre turismo celebrado en Vigo, Feij贸o destacou que o proxecto que o PPdeG presenta nestas elecci贸ns auton贸micas 茅 unha proposta que engloba xesti贸n, experiencia e ilusi贸n e que conta, ademais, con capacidade e vencer as adversidades. As铆, fronte aos que nunca xestionaron nada, avogou polos 鈥減ol铆ticos xestores鈥.

鈥淕ALICIA, O LUGAR A ONDE IR鈥

Amosouse convencido de apostar polo sector tur铆stico, non s贸 polo seu peso na econom铆a galega (m谩is do 10 por cento do PIB galego e o 11 por cento dos postos de traballo), sen贸n tam茅n porque 茅 unha parte fundamental da聽Marca Galicia. Unha marca, engadiu, baseada na calidade, na sustentabilidade e, tam茅n, na seguridade: 鈥淕alicia 茅 o lugar a onde ir鈥.

Por茅n, unha das medidas m谩is importantes deste plan 茅 o programa聽Galicia destino seguro. Deste xeito, redact谩ronse manuais espec铆ficos de seguridade sanitaria; p煤xose en marcha un programa de formaci贸n pioneiro, con m谩is de 50.000 prazas; e ofreceuse asesoramento directo a todos os profesionais.

O XACOBEO M脕IS NECESARIO

Por outra banda, fixo unha especial referencia 谩 celebraci贸n o vindeiro ano do Xacobeo 2021, unha panca na recuperaci贸n econ贸mica e social. As铆, afirmou que o Xacobeo 2021 supor谩 unha recuperaci贸n non s贸 econ贸mica, sen贸n tam茅n emocional, cun programa de m谩is de 1.200 actividades ao longo de todo o ano: 鈥溍 o Xacobeo m谩is necesario da historia, polo impacto que ter谩 en Galicia como destino fundamental鈥.

Apuntou que xa est谩n programadas m谩is de 1.200 actividades culturais en toda Galicia, se puxo en marcha o Fondo de proxectos culturais para inxectar liquidez inmediata 谩s industrias culturais -que se ampliar谩 ata os 2,5 mill贸ns de euros- e abriuse a convocatoria dunha nova edici贸n do programa聽Cultura no Cami帽o.

Outro dos obxectivos deste plan de reactivaci贸n son as industrias culturais, para o que se conta cunha li帽a de axudas para a adaptaci贸n dos espazos e equipamentos aos novos requisitos de seguridade e se asinan convenios espec铆ficos para a adaptaci贸n de formatos, creaci贸n de novos produtos tur铆sticos, dixitalizaci贸n ou novas plataformas de comercializaci贸n, entre outros.

GALICIA, CON CIFRAS TUR脥STICAS R脡CORD

Tras lamentar que a pandemia interrompera un cami帽o de grandes datos no sector tur铆stico, o l铆der do PPdeG lembrou que Galicia despediu o 2019 con cifras r茅cord neste 谩mbito: foi o ano que recibimos m谩is visitantes da historia da Comunidade galega, con 5 mill贸ns de visitantes e 350.000 peregrinos. 鈥淥s mellores prescritores de Galicia son os turistas, pero a s煤a tarxeta de presentaci贸n 茅 o sector鈥, indicou.

Con respecto a este ano, manifestou que hai datos e tendencias positivas e agardou poder chegar a recuperar entre 2.000 e 2.500 postos de traballo de cara ao pico do ver谩n. E 茅 que, tal e como indicou, a creaci贸n de emprego 鈥溍 a gasolina para unha Galicia calidade e unha Galicia segura鈥.

Durante a s煤a intervenci贸n, avogou por un IVE reducido para o turismo, unha medida 鈥渇undamental鈥, para, segundo, dixo, 鈥渇acer un聽gui帽o聽a este sector e recuperar as铆 a demanda鈥.