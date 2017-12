Feijóo destaca unha achega de 3 millóns de euros para a liña de axudas dos préstamos para a rehabilitación de vivendas e edificios

Connect on Linked in

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe na rolda de prensa do Consello unha achega de 3 millóns de euros para reforzar a liña de axudas para financiar os préstamos para a rehabilitación de 500 vivendas ao longo de 2018; un incremento de máis do 63% respecto á convocatoria anterior.

“Seguimos apostando pola rehabilitación con máis recursos para subvencionar os xuros correspondentes aos préstamos que formalicen para rehabilitación tanto os propietarios de vivendas, como comunidades de propietarios en actuacións dos edificios”, abundou.

Así, por exemplo, asumirase o 100% dos intereses naqueles casos que máis o precisan durante catro anos –nivel de renda menor ou igual a 4 Iprem-. E cómpre salientar, ademais, que os préstamos poderán formalizarse con garantía hipotecaria ou persoal e estarán exentos de calquera tipo de comisión: no caso de préstamos con garantía hipotecaria o importe máximo dos mesmos será de 60.000 euros; mentres que para os préstamos con garantía persoal o máximo serán 30.000 euros.

Por último, Feijóo subliñou que este programa aprobado hoxe compleméntase con outras iniciativas como as axudas do Programa de rehabilitación edificatoria; o programa de axudas para obtención do informe de avaliación do edificio; axudas para a rehabilitación e remate de fachadas e cubertas; ou axudas para a rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

“En total temos, nos orzamentos de 2018, 40 millóns de euros, aproximadamente; e, nos últimos meses xa destinamos 12 millóns de euros a este eido, porque entendemos que a rehabilitacións é unha prioridade social, económica e identitaria”, concluíu.