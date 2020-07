Feijóo erixe Galicia como un destino seguro e apela aos valores do camiño para avanzar na reactivación económica e social tras a covid-19

O presidente do Goberno galego, Alberto N煤帽ez Feij贸o, erixiu hoxe Galicia como un destino seguro e apelou aos valores do cami帽o para avanzar na reactivaci贸n econ贸mica e social tras a covid-19. 鈥淗oxe 茅 un d铆a de ansiadas voltas. Hoxe, Galicia volve a ser un dos lugares de maior tradici贸n europe铆sta, un dos piares da concordia e volve po帽er en valor o que significa o Cami帽o: uni贸n, solidariedade e esforzo鈥, aseverou, incidindo en que a Comunidade segue a ser a terra de acollida que sempre foi.

Durante o percorrido do tramo entre o Monte do Gozo e a praza do Obradoiro, con motivo da reapertura do Cami帽o de Santiago, Feij贸o apelou 谩 cautela e 谩 prudencia, que axudaron a superar os peores momentos da pandemia 鈥渆 que, hoxe, nos permiten abrir outra vez os Cami帽os de Santiago para o mundo鈥. Ao respecto, destacou o labor e a implicaci贸n de todos os concellos polos que pasan as rutas xacobeas, dos albergueiros, das asociaci贸ns de amigos do Cami帽o de Santiago e da Igrexa, que levou a cabo un importante traballo na Catedral e no Centro de Acollida ao Peregrino para garantir as medidas hixi茅nico-sanitarias.

Ao longo da s煤a intervenci贸n, o responsable do Goberno galego recordou que, baixo ese compromiso coa seguridade, levouse a cabo unha apertura escalonada dos albergues p煤blicos. Uns establecementos que manter谩n unha capacidade m谩xima do 50%, mentres que no resto de albergues permitirase incrementar a porcentaxe ata o 75%.

Ademais dos apoios para a adquisici贸n de material de protecci贸n e facilitar a adaptaci贸n dos negocios aos requirimentos de seguridade hixi茅nico-sanitaria, Feij贸o destacou tam茅n o programa Cami帽o Seguro para que cada etapa cumpra a normativa de sa煤de p煤blica, os cursos de formaci贸n, un manual espec铆fico de seguridade para albergues e un novo sistema de reservas online. 鈥淓n definitiva, a seguridade dos cami帽os de Santiago est谩 garantida no contexto de prudencia e cautela que todos os peregrinos van manter鈥, asegurou.

Se ben a celebraci贸n do Xacobeo 2021 non se desenvolver谩 como se ti帽a previsto, Feij贸o expresou o convencemento de que este permitir谩 avanzar na recuperaci贸n econ贸mica e social de Galicia. 鈥溍 certo que temos que reorientar esta celebraci贸n pero o que non temos 茅 que reorientar os valores que o impulsan: a calidade, a sustentabilidade e a proximidade das s煤as xentes. Preparaci贸n, seguridade e hospitalidade 茅 o que ofrecemos e xuntos imos a seguir traballando para sa铆r desta crise e ofrecer a Galicia de sempre, a Galicia dos cami帽os鈥, conclu铆u.