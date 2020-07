Feijóo pide o voto por unha Xunta con capacidade de xestión e decisión ante as incertezas sanitarias e económicas

O presidente do PPdeG, Alberto N煤帽ez Feij贸o, incidiu hoxe que 鈥渘ada est谩 decidido nestas elecci贸ns鈥 e pediu o voto por unha Xunta de Galicia con capacidade de xesti贸n e decisi贸n ante as incertezas sanitarias e econ贸micas que hai por diante. As铆 mesmo, lembrou que o virus da Covid-19 segue existindo e seguir谩 presente por todo o mundo ata que haxa unha vacina, polo que considerou importante continuar aplicando a responsabilidade e cumprindo con todas as normas e precauci贸ns hixi茅nicas e sociais.

Feij贸o afirmou que este domingo eliximos entre d煤as opci贸ns: unha Xunta con capacidade para gobernar nas dificultades, ou un multipartito; entre respostas coordinadas dunha administraci贸n experimentada ou a desorganizaci贸n de dez partidos; e entre a responsabilidade na xesti贸n ou a irresponsabilidade ata nas declaraci贸ns p煤blicas: 鈥淪on tempos que requiren de confianza, xesti贸n e certezas鈥.

EXPERIENCIA, ESTABILIDADE E RESPOSTAS

Por este motivo, pediu o voto por un Goberno que s贸 estea ao que hai que estar, con experiencia acreditada para responder en momentos dif铆ciles no 谩mbito sanitario e no da xesti贸n econ贸mica, e que ofreza estabilidade e respostas ante un futuro con d煤bidas en todos os 谩mbitos. En concreto, referiuse 谩 sanidade, porque o coronavirus segue a ser unha ameaza para todos; e 谩 econom铆a, onde todos os indicadores sit煤an 谩 Espa帽a 谩 cola de todas as s煤as previsi贸ns.

鈥淣on deamos nada por feito porque nada est谩 feito, e a abstenci贸n 茅 un voto directo ao multipartito鈥, manifestou o presidente do PPdeG. E insistiu que, neste momento no que hai que enfrontarse 谩s consecuencias econ贸micas, laborais e sociais da pandemia sanitaria, non hai marxe para improvisar nin tempo que perder.

Segundo dixo, Galicia, que deu unha resposta exemplar nos peores momentos da pandemia, tam茅n est谩 preparada para dar respostas inmediatas porque hai m谩is experiencia e hai unha Sanidade p煤blica m谩is equipada que nunca. Neste senso, aproveitou para facer unha 鈥渃hamada 谩 prudencia鈥, especialmente aos m谩is mozos.

O AVAL DOS FEITOS

As铆, Feij贸o pediu o voto co aval do feito nos 煤ltimos 11 anos, tras os que se acadou unha Galicia estable, solvente e unida. Por iso, pediu a confianza no PPdeG para garantir 鈥渆stabilidade, programa e un goberno que goberne鈥, e que te帽a como 煤nico obxectivo acertar e resolver os problemas.

Para rematar, destacou os investimentos feitos en Ferrol, tales como un centro de d铆a en Esteiro e Caranza, d煤as novas escolas infant铆s, o incremento nas axudas para dependencia e o saneamento integral da r铆a. E, tam茅n, a reforma e ampliaci贸n do Hospital Arquitecto Marcide e a reforma do Hospital Naval.